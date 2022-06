Silvia Pinal era inyectada con medicamentos sin receta; señalan que no eran vitaminas

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— El caso de Silvia Pinal en torno a su regreso a la actuación pese a su aparente mal estado de salud sigue generando controversia, pues recientemente un medio de circulación nacional se encargó de filtrar unos audios en los que se escucha a Iván Cochegrus, productor de la obra "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!" dando indicaciones para que medicaran a la actriz. Debido a la gran polémica que se ha generado, la obra se canceló, pero el escándalo continúa.

Silvia Pinal era inyectada con medicamentos sin receta ¡No eran vitaminas!

Ahora, Antonio Mejorada, colaborador de Iván Cochegrus, habló con la revista TVNotas para asegurar que él no es culpable de la filtración de los audios en los que se escucha al productor de la obra que marcó el retorno de Silvia Pinal a los escenarios, despotricar contra parte de su elenco, contra la familia Pinal y dando instrucciones para que medicaran a la mamá de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

De acuerdo con el hombre de 39 años, éste ha iniciado una demanda contra el productor Iván Cochegrus, luego de que el "amigo" de familia Pinal -Guzman asegurara que Antonio filtró los audios después de haberlos editado. Asimismo, Mejorada calificó a Cochegrus de mala persona.

No obstante, en la entrevista con el medio impreso, Antonio Mejorada confirmó que sí el filtró los audios del productor, pero señaló que solo en los que se le escucha despotrica contra los Pinal y le pide a una enfermera que mediquen a doña Silvia para que esté activa.

El sujeto argumenta que no tenía otra opción, pues Ivan le pedía que fuera a la farmacia a comprar medicamentos para doña Silvia, pues según su testimonio, Cochegrus solo armó la obra "para llenarse de dinero a costa de doña Silvia”.

“Esta obra pintaba para terminar mal porque Iván la hizo para llenarse de dinero a costa de doña Silvia”... Iván me decía que lo ayudara y que me iba a ir bien. Lo que no me gustó fue que me pedía que fuera a la farmacia a comprar medicamentos para doña Silvia”,

El doctor que le puso Iván Cochegrus a Silvia Pinal no la atendía como se debe

Antonio también aclaró la relación entre el doctor Haro, Silvia Pinal e Iván Cochegrus.

El hombre destacó que el doctor Haro no era el médico de cabecera de Silvia Pinal, sino un doctor amigo de Iván, por ello el productor y el médico se comunicaba por teléfono y luego Cochegrus daba indicaciones sobre qué ponerle a doña Silvia para que estuviera alerta y despierta en los ensayos y durante las funciones.

Mejorada, de 39 años de edad, también indicó que el doctor nunca revisó físicamente a la primera actriz. De igual modo, reveló que Iván manipuló a la familia Pinal-Guzman y los hizo creer que su doctor era un especialista muy bueno y de toda su confianza.

Sobre los medicamentos que le eran inyectados a la actriz, Antonio Mejorada develó que el productor le pedía a él comprar las medicinas sin receta, pero él se negaba y por eso eso surgieron los problemas entre Iván Cochegrus y él.

“... La señora se podía poner grave o fallecer, y por eso no me prestaba a comprar las medicinas, me daba miedo que se pudiera morir e Iván me echara la culpa”, explicó el actor.

Antonio argumentó que decidió grabar al productor para evitar que lo culpará: “no quería que después me volteara las cosas y me culpara; al final, el tiempo me dio la razón”.

Denuncia a Iván Cochegrus por daño moral y acoso

En cuanto a la denuncia emitida contra Iván Cochegrus, Antonio declaró que su acusación en contra del productor es por “falta de pago de honorarios, daño moral y acoso sexual”.

Por último, Mejorada dijo tener miedo de Iván, pues teme por su integridad, ya que el productor "conoce gente de la política, gente mala".

Antonio quiso destacar que levantó la denuncia contra el productor de la obra de teatro "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", para desenmascararlo y que se le haga justicia a él y a doña Silvia Pinal, pues "Iván hizo todo lo posible para explotarla. Se me hace una bajeza que la haya puesto en riesgo por su ambición”.

El entrevistado aseguró que "tiene más audios", por lo que no parará hasta ver preso al productor Iván Cochegrus.