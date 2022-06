¿''Te felicito'' de Shakira fue una indirecta a la presunta infidelidad de Piqué?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que cuando el río suena... y el rumor de que Shakira y Gerard Piqué están viviendo separados ha corrido como pólvora desde Europa a América. Además, todo apunta que el defensa del Barcelona le habría sido infiel a la colombiana y ésta, según Marca, lo cachó en plena movida con otra.

"La cantante lo descubrió con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia", detalló un podcast español llamado "Mamarazzis" citado por varios medios, entre ellos El Universal.

Pero lejos de intentar reparar el daño, se dice que Piqué dio todo por perdido y dejó la casa que compartía con Shakira y sus hijos. Además, ya regresó a su vida de soltero, lo que quedaría evidenciado en sus múltiples salidas con Riqui Puig, su compañero, junto a quien se le ha visto en compañía de varias mujeres.

¿Cómo se conocieron Shakira y Piqué?

Fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando sucedió el flechazo entre Shakira y Piqué. En poco tiempo la pareja se volvió foco de atención, no solo por la diferencia de edades; se llevan 10 años; sino por el derroche de mensajes románticos entre ellos, convirtiéndose desde entonces en una de las parejas sólidas del espectáculo.

Shakira incluso llegó a contar en aquel entonces que Piqué ni siquiera tenía idea de quién era ella y que el encuentro había sido tan casual que de inmediato cayó rendida a él. Aunque se fueron a vivir juntos, una boda aparentemente nunca estuvo entre sus planes, pese a que la relación dio como fruto a dos niños: Milan y Sasha Piqué Mebarak.

¿Shakira confirma la separación de Piqué?

Además de cientos de reacciones, memes y opiniones, en redes sociales también surgió la teoría de que el más reciente éxito de Shakita, "Te felicito", seria una indirecta para Piqué, toda vez que varias de las canciones de las colombiana incluían detalles de su romance con el español:

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso (...) me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso", reza parte de la letra de "Te felicito" de Shakira.

Shakira también ha sido vista sola desde marzo que inició las promociones de su nuevo material, pero salta a la vista que ya no hay rastro de Piqué en sus redes sociales, toda vez que siempre compartía momentos en familia.