''Tunden'' a YosStop por su reacción al veredicto del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard

Comparta este artículo

Luego del veredicto del jurado en el caso de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, las redes sociales se han volcado en diversas reacciones, entre internautas y famosos que se han pronunciado respecto al hecho en redes sociales. Sin embargo, no todos los comentarios se han hecho virales y tan cuestionados como el de Yoss Hoffman, mejor conocida como YosStop, a quienes los usuarios no tardaron en reprocharle.

Y es que muchos no tardaron en recordarle el por qué pasó algunos meses en prisión y le recomendaron no "hablar a la ligera", toda vez que en los acuerdos a los que llegó con su víctima le prohíben revictimizarla nuevamente. A pesar de ello, Yoss insistió en que ella no recibió justicia por la difamación de la que presuntamente fue objeto.

"Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años", escribió a través de Twitter la aún creadora de contenidos, que ya recibió cienos de respuestas.

¿Qué delito cometió YosStop?

Como se informó en su momento, Yosseline Hoffman fue acusada de almacenar y distribuir pornografía infantil, luego de que a través de su vídeo "Patética generación" criticara a una menor de edad que había sido abusada por varios jóvenes, cuando ésta no podía consentir al estar alcoholizada.

Con ayuda de un colectivo feminista, la víctima logró que se acepte su demanda en contra de la creadora de contenidos, así como los cuatro involucrados en el hecho -que demoró más al ser ellos también menores de edad cuando sucedió el abuso-, en un juicio mediático que se resolvió a través del pago por reparación del daño, así como una serie de condiciones en las que se incluye asistir a cursos de sensibilización en términos de violencia de género.

Muchos internautas "le dieron la razón" a Yoss argumentando que, de existir justicia en México como la de Estados Unidos, entonces ella aún estaría en el penal Santa Martha Acatitla.

Otros lamentaron que ni su estancia en la cárcel le ayudara a reflexionar sobre el por qué había enfrentado un juicio en su contra.

En tanto otros más aprovecharon la ocasión para compartir memes y bromas en torno a la exactriz, quien en fechas pasadas contrajo nupcias y anunció su embarazo.