MÉXICO.— Verónica Castro generó revuelo luego de que publicara una fotografía en compañía de su hermano José Alberto "El Güero" Castro. Si bien la imagen en un principio desató los elogios, posteriormente fue objeto de críticas, pues la actriz y cantante hizo uso de los famosos filtros de las aplicaciones y teléfonos inteligentes. Este hecho quedó evidenciado cuando su hermano, el exesposo de Angélica Rivera, compartió la misma foto, pero con la versión original. Tras la ola de críticas, la mamá del cantante Cristian Castro se defendió.

Verónica Castro defiende su ''derecho'' de utilizar filtro en sus fotos

La intérprete de "Macumba" decidió responder a las críticas que cibernautas lanzaron en su contra, luego de que la protagonista de "Rosa salvaje" con la ayuda de un filtro se "borró" las arrugas de su rostro y perfeccionó sus rasgos y los de su hermano.

Asimismo, decidió "defenderse" de quienes la atacaron por "no aceptar el paso del tiempo" y querer engañar a su público con una apariencia que ya no tiene.

Fiel a su estilo 'Vero' aseguró que le gusta utilizar filtros, además de señalar que ya pagó por ellos. Sin embargo, le recordó a sus detractores que quien quiera ver la foto original solo tenía que ir al perfil de Instagram de su hermano y ya.

"Pues es que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes porque hace daño @elgueromex", escribió a modo de respuesta tras el alboroto que se armó al publicar una foto con la que felicitó a su hermano por su cumpleaños, y en la que ambos aparecen sonriendo y luciendo canosas cabelleras.

No obstante, Verónica Castro quiso darle cuerda a esta controversia por lo que compartió otra foto con la que bromeó al insunuar que los filtros hasta el color de cabello le habían cambiado.

"Me pidieron que me cambiara el color de pelo, pero creo se me pasó la mano ups SIN FILTRO Jajajaja", se lee en la instántanea que la actriz de "Los ricos también lloran" publicó.

Cabe destacar que en su cuenta de Twitter, la actriz ha compartido fotografías en las que presume sus canas y su apariencia actual. Aunque también suele publicar imágenes editadas con algún filtro y aunque suele recibido buenos comentarios, nunca faltan los internautas, quienes le sugieren que "no abuse" de los filtros.