Boda de Britney Spears y Sam Asghari. Paris Hilton y Madonna entre sus invitados (FOTOS)

Comparta este artículo

Britney Spears y su novio, Sam Asghari, celebraron su boda este jueves en Los Ángeles, California y las primeras fotos de cómo fueron los preparativos y la celebración ya salieron a la luz. Desafortunadamente, varios medios americanos dieron a conocer que por supuesto, sus padres y su hermana, Jamie-Lyn Spears, no estarían presentes debido al distanciamiento que hay tras la polémica por la tutela que vivió la cantante; asimismo se reveló que los hijos de Britney tampoco estarían con su madre este día y que su exesposo, Jason Alexander, intentó interrumpir su boda. Aquí los detalles.

Así fue la boda de Britney Spears y Sam Asghari

De acuerdo a lo que reveló TMZ, la Princesa del Pop celebró este jueves su boda con menos de 100 invitados. Toda la decoración y los preparativos se llevaron a cabo en su mansión en Los Ángeles. El único de los familiares de Britney Spears que estará presente es su hermano Bryan y aunque sus hijos, Sean Preston y Jayden James, no estarán en la celebración, el abogado de Kevin Federline, padre de los chicos y expareja de la cantante, asegura que los tres están muy felices por la boda y que le desean lo mejor a Brit y Sam.

Respecto a cómo será la celebración y la decoración en la boda de Britney Spears, no se sabe mucho, pero en las fotos filtradas se puede ver que dentro de la casa de la intérprete de "Oops i did it again" se instaló una gran carpa y a lo lejos se pueden ver varios adornos de flores en tonos blancos, rosados y lilas,

Asimismo, respecto al vestido que usó Britney Spears para el día de su boda, fue Donatella Versace la encargada de diseñar esta prenda tan importante para un día tan especial; la famosa diseñadora reveló que la creación y el proceso que pasó para hacer el vestido de Britney fue emocionante y divertido.

Incluso la misma Donatella Versace compartió un vídeo en el que estaba de camino a la increíble celebración de la boda de Britney,

Britney y Sam pudieron compartir su evento con una lista de invitados bastante extensa, que pudieron verla entrar vestida de blanco mientras su futuro esposo la esperaba resplandeciente en el altar. Su ingreso estelar fue amenizado con la canción “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley.

Apenas el pasado miércoles Britney Spears compartió un vídeo al lado de su pareja mientras estaban a bordo de un lujoso Rolls-Royce. En las mismas imágenes presumía de una elaborada manicura estilo francesa con aplicaciones de joyas en cada uno de sus dedos. "Me siento muy sofisticada con todas estas joyas en mis uñas".

Invitados boda de Britney Spears y Sam Asghari

Entre los invitados del casamiento, había artistas como Madonna, Selena Gómez, la multimillonaria Paris Hilton con su marido Carter Reum, la actriz Drew Barrymore y la presentadora Maria Menounos.

Incluso Britney Spears y Madonna recrearon uno de los momentos más polémicos en la televisión, pues volvieron a darse un beso en la boca igual que como lo hicieron en los MTV Awards del 2003, dejando ver que hay una gran amistad entre ellas.

Exesposo de Britney Spears interrumpre su boda y lo detienen

Uno de los días más felices para Britney Spears se convirtió en un completo desastre, luego de que su primer esposo, Jason Alexander, irrumpiera en la casa de la cantante para intentar colarse en su boda.

A través de sus redes sociales, Alexander comenzó a transmitir un video en vivo en el que apareció afuera de la casa de Spears mientras se dirigía a los guardias de seguridad a los cuales aseguró que era un invitado especial de la novia, quien había sido su primera y única esposa. Ante la negativa, el hombre aseguró que colapsaría el evento; sin embargo la transmisión se cortó.

Alexander logró colarse hasta la casa de su ex, donde continuó transmitiendo en vivo. Finalmente fue detenido por la seguridad y sometido para su posterior arresto.

Según información de TMZ, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura acudió al domicilio de la intérprete de “Toxic” tras recibir una llamada en la que informaban de un intruso.

¿Quién es Jason Alexander, exesposo de Britney Spears?

Jason saltó a la fama en enero del 2004, cuando se casó con Britney Spears, su amiga de la infancia, en una noche de fiesta en Las Vegas. El matrimonio fue fugaz, ya que la pareja se divorció tan solo 55 horas después de haberse jurado amor eterno.

En agosto del 2020, el hombre mostró su apoyo público a Britney durante un mitin del movimiento #FreeBritney que se llevó acabo en la corte de Los Ángeles y ante las cámaras aseguró que seguía en contacto con Spears.

A inicios de este año trascendió que Alexander había sido detenido por violar una orden de alejamiento y varios cargos de acoso.