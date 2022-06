Mujer que habla idioma alienígena revela el secreto para comunicarse con aliens (VÍDEO)

Comparta este artículo

Mafe Walker, la mujer que habla idioma alienígena, regresó a Venga La Alegría tras la polémica que causó en días pasados, pues luego de que demostrara que tiene contacto con el mas allá, ahora reveló cuál es el secreto para comunicarse con los aliens y cómo es que lo logra.

Cabe mencionar que la originaria de Colombia se volvió viral desde que mostró su habilidad para hablar el idioma alienígena y los usuarios reaccionaron con una gran cantidad de memes en redes sociales. Esto fue lo que dijo Mafe Walker al respecto.

Mujer que habla alienígena revela cómo se comunica con aliens

Mafe Walker confesó que habla idioma alienígena a través de frecuencias que vienen de otra dimensión e incluso gasta de constelaciones, pues esa es su manera de recibir y transmitir mensajes.

La mujer que habla aliénigena asegura que ella tiene un propósito y que los mensajes que comunica siempre son desde el corazón, pues no hay nada más importante que eso.

“La frecuencia en la Tierra y todos los seres humanos está cambiando de vibración. Esos códigos son frecuencias de otra dimensión y constelaciones estelares y yo lo transmito desde el corazón”.

Mafe Walker reveló que sí puede comunicarse con extraterrestres pero siempre y cuando esté la misma frecuencia del amor, pues de eso depende que ellos bajen en la misma sintonía para poder intercambiar mensajes.

"Los humanos y la Tierra tenemos que estar en la frecuencia del código del amor para que ellos puedan bajar al mismo ritmo y poder comunicarnos, eso transmito”

Por otra parte, la colombiana también confesó cómo es que le llega la información del más allá, y dijo que todo lo que recibe es por medio de códigos de vibración que al parecer son enviados desde otras galaxias y estrellas.

“Por la emanación de códigos es vibración y sodio altamente alto y galáctico, mi información viene de las estrellas, soy un puente y comunico a la audiencia y a todos los corazones de la Tierra."

¿En Venga la Alegría se burlan de la mujer que habla alienígena?

Pese a que la entrevista de Mafe Walker en Venga La Alegría. se prestó a burlas y memes, los conductores del programa como por ejemplo Pato Borguetti, Sergio Sepúlveda, El Capi Pérez y Roger González, fueron criticados por supuestamente burlarse de la mujer que habla idioma alienígena, ya que intentaron "despedir" el programa hablando como ella, lo que también generó reacciones de parte de los usuarios.

“Mi Capi por qué no tú hablas en idioma extraterrestre y despides a nuestros compañeros”, dijo Sergio.

Ante esto y las críticas de los usuarios quienes aseguraron que no debieron de burlarse, los conductores de Venga la Alegría aseguraron que no fue de esa manera, incluso Pato Borguetti aseguró que no fue fácil hacer la entrevista, pero no llevaron a Mafe Walker para criticarla ni hacer algún tipo de burla a su trabajo.

"Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie" dijo Sergio Sepúlveda

¿Quién es Mafe Walker, la mujer que habla alienígena?

Mafe Walker se define como una médium que abre portales multidimensionales porque asegura tener un ADN galáctico estelar y es una conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados de la tierra.

Asimismo, también asegura que emana la frecuencia solar que se transmite telepáticamente y se siente en las células de quienes la escuchan. Incluso revela que no sólo habla el idioma alienígena, sino que también ofrece los siguientes servicios.

Reprogramación de códigos galácticos, energía cuántica

Emanación de frecuencias solares Hz (extremadamente altos de dimensiones extra de la tierra).

Activación de códigos galácticos en tu memoria de ADN celular,

Activación de dones psíquicos y extracción de Implantes Etéricos / Físicos

¿Cuánto cobra la mujer que habla idioma alienígena por una sesión con ella?

Mafe cobra de 75 dólares, poco más de $1,400 pesos, por 45 minutos mediante videollamada o presencial. A través de su instagram la mujer que se comunica en el mismo idioma que los aliens reveló que todos podemos hablar con ellos, por eso ofrece sesiones en la Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

Estas reuniones las suele realizar en las pirámides de Cholula, uno de sus lugares favoritos para este tipo de conexión alienígena, así como Teotihuacán, y el bosque de Chapultepec.

Memes de Mafe Walker, la mujer que habla idioma alienígena