Paulina Goto interpondrá una denuncia

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— A través de sus redes sociales, Paulina Goto, reveló que iniciará un proceso legal contra el conductor de una plataforma, con el que recientemente tuvo un percance que puso en peligro su seguridad.

En un comunicado la actriz, recordó que el 14 de mayo el chofer de la unidad que la transportaba no solo no le permitió bajar del auto, sino que le puso seguro a las ventanillas para evitar que la actriz pudiera bajarlas, algo que de inmediato la alertó y terminó saltando del coche en movimiento.

La actriz recalcó que antes de acudir a las autoridades, hizo un llamado a la empresa de transporte, pero lo único que obtuvo fue que minimizaran el evento, ya que le aseguraron que todo se había tratado de un “desafortunado malentendido”.

El hecho de que el hombre que la puso en peligro no tuviera ningún tipo de consecuencia por sus acciones y que lo que ya vivió pudiera pasarle a otra mujer, fue lo que orilló a Paulina Goto a emprender una denuncia, según relata en su escrito: “Porque me preocupa la seguridad de otras personas, sobre todo evitar que este tipo de actos que puedan generar incomodidad o inseguridad a los usuarios sigan siendo impunes, he decidido presentar una denuncia...”.

Paulina también lamentó que la plataforma se haya desentendido del asunto, sobre todo en un momento tan complicado como el que vive México en cuestiones de seguridad: “Si hubiera tomado con absoluta seriedad este suceso, “como dicen haberlo hecho”, el conductor, cuando menos, ya no seguirá prestando sus servicios”, agregó.

Por último, agradeció a sus fans y al público en general por la preocupación y el cariño que le han demostrado y los invitó a no callar ante cualquier acto que los ponga en peligro.