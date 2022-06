Mujer que habla idioma alienígena es parodiada por ''El Capi'' Pérez; conductores se burlaron de ella

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— "Venga la Alegría" ha desatado la controversia luego de que tuvieran de invitada a una particular tiktoker, Mafe Walker, una mujer que asegura hablar el idioma alienígena. La joven de origen colombiano se ha hecho viral debido a la gran cantidad de comentarios, burlas y memes que su participación en el matutino de TV Azteca generó. Sin embargo el programa sigue provocando la crítica, pues ahora ''El Capi'' Pérez parodió a la mujer que se ha convertido en el tema de redes sociales.

Mujer que habla idioma alienígena es parodiada por ''El Capi'' Pérez

Mafe Walker, la mujer que asegura hablar el idioma alienígena estuvo de invitada en el matutino "Venga la Alegría" el pasado 7 de junio. En aquella emisión Patricio Borghetti y Roger González fueron los que entrevistaron a la colombiana. Tras su presentación, en redes sociales hubieron muchas burlas hacia la mujer, pero también varios comentarios en los que reconocieron el profesionalismo de los conductores del matutino de TV Azteca.

Sin embargo, este pasado 10 de junio, el también presentador de "Venga la Alegría", ''El Capi'' Pérez, parodió este momento que se ha convertido en el tema de redes sociales. Como cada viernes, el también comediante, en su sección titulada "Los Bloopers" presentó los errores o momentos más divertidos que protagonizaron los conductores del matutino a lo largo de la semana.

Como era de esperarse, la visita de Mafe Walker, la mujer que asegura hablar el idioma alienígena, formó parte del vídeo que presentó ''El Capi'' Pérez. Cabe destacar que en esta sección el también standupero se mofa de los errores de sus compañeros por lo que la parodiada a la invitada no fue la excepción.

Detrás de cámara revela que conductores sí se burlaron de la mujer que habla idioma alienígena

En redes sociales como TikTok y Twitter, circula un vídeo en el que han evidenciado que los conductores del programa "Venga la Alegría", sí se burlaron de Mafe Walker, la mujer que asegura hablar el idioma alienígena.

Patricio Borghetti fue cuestionado sobre si es verdad que se estaba aguantando la risa cuando entrevistó la mujer que asegura habla el lenguaje alienígena. Debido a los mensajes que recibió decidió aclarar que no fue fácil hacer la entrevista. Asimismo señaló que ningún momento fue su intensión burlarse de la situación y que espera toman en serio el trabajo de la médium Mafe Walker.

“Mucha gente me pregunta por qué no me ganó la risa... yo respeto lo que cada quien cree. Aunque sí fue una situación que podría prestarse a la risa, mucha gente se lo ha tomado a la risa, pero para nosotros era una invitada del programa... No fue fácil, la gente que me conoce sabe que no fue fácil, porque a veces cuando desconocemos algo, una cosa o es tan llamativa como ésta, sí te puede ganar un poco la risa, pero aguantamos”, puntualizó 'Pato' Borghetti.

Sin embargo tras filtrarse un vídeo de detrás de cámaras se ha evidenciado que el conductor argentino, ''El Capi'' Pérez y Sergio Sepúlveda se burlaron de la colombiana. En el clip se muestra a los presentadores del matutino diciendo algunas palabras supuestamente en el idioma extraterrestre que dio a conocer su invitada (Mafe Walker).

Esta "imitación" como era de esperarse desató las críticas con ellos. No obstante, Sergio Sepúlveda en otro vídeo indicó que en ningún momento se burlaron de la invitada, pues destacó que el programa es una revista sería.

“Al final de cuentas usted puede creer en esto si es una tomada de pelo o es algo serio. Nosotros, y se lo digo de frente, no trajimos para burlarnos absolutamente de nadie; aquí hemos traído a una ‘n’ cantidad de veces temas distintos porque este programa es una revista, en la que cabe algo que para mí puede ser difícil de creer como que alguien hable idioma alienígena, pero yo no soy nadie para decirle a Mafer que está mal o qué es mentira”, indicó Sepúlveda.

El diccionario Larousse se “burló” de Mafe Walker, mujer que habla idioma alienígena

Al parecer no solo los conductores de "Venga la Alegría" se burlaron de Mafe Walker, la mujer que habla idioma alienígena, también el reconocido diccionario Larousse se “burló” de ella al publicar una portada falsa de un diccionario.

A través de la cuenta oficial de Facebook de Larousse Latinoamérica se compartió una imagen en la que se muestra un diccionario que tiene en portada el rostro de Mafe Walker, además de frases en “la lengua interdimensional / Ahnama akhme ahle ik ñik ah”.

Como era de esperar, la publicación de la cuenta oficial de Larousse rápidamente se llenó de comentarios, reacciones en los que criticaban esta publicación, debido a esto, la página terminó borrándola horas después.