Exatlón México: Exintegrante del equipo rojo celebró lujosa boda; filtran FOTOS

Exatlón México es uno de los realitys más famosos de TV Azteca, no solo por el nivel de atletas ni de competencia que hay, sino porque cada temporada se crean nuevas amistades que se vuelven familia y que se acompañan en todo momento. Tal fue el caso de Gloria Murillo, famosa participante del equipo rojo, quien celebró su boda este fin de semana en San Luis Potosí y que reunió a varios atletas de Exatlón México. Así fue la increíble celebración.

¿Cómo fue la boda de Gloria Murillo, exintegrante de Exatlón México?

Gloria Murillo, quien fue parte del equipo rojo de Exatlón México durante la cuarta y sexta temporada, celebró su boda en San Luis Potosí con Iván Cepeda con quien ya llevaba casi dos años de noviazgo. Desde el pasado viernes 10 de junio, la exparticipante del reality compartió fotos y vídeos de lo que fue la ceremonia civil, la cual se vio llena de felicidad y momentos emotivos por parte de la pareja.

Para ese momento, Gloria lució un vestido bastante sencillo de corte strapless con ligeros bordados y adornos de flores, el cabello recogido en una cola de caballo y una tiara en tonos plateados y blanco marfil; el novio por su parte, llevaba un traje de color azul marino con detalles negros y moño.

La ceremonia se llevó a cabo al atardecer y fue en un local abierto con un amplio jardin. La pareja lució feliz e incluso hasta lloraron de lo emocionados que estaban de por fin estar casados ante la ley.

La boda religiosa de Gloria Murillo de Exatlón México se llevó a cabo el sábado 11 de junio. Desde muy tempranas horas la también modelo y embajadora de Adidas, compartió en redes sociales su proceso de maquillaje y peinado así como todos los preparativos para el gran día.

Gloria llegó al altar con un vestido de hombros caídos en corte princesa y cola relativamente larga; tenía toques bordados y adornos en pedrería. El peinado era una clásica media cola con ondas rizadas y llevaba una preciosa tiara de perlas y diamantes como accesorio además del velo que durante la fiesta se retiró. El maquillaje era muy natural en tonos cafés y dorados, el cual la hacía lucir más bella de lo normal. El novio utilizó un clásico traje negro con moño y chaleco de color gris y por supuesto se veía igual de guapo que su ahora esposa.

Posterior a la misa que se llevó a cabo aproximadamente entre las 6:00 pm y las 7:00 pm, los invitados acudieron a la celebración de boda de la participante de Exatlón México en donde pudieron presenciar el primer baile de Gloria Murillo y su esposo Iván Cepeda, el cual inició con la canción "Can't help falling in love" de Elvis Prestley para luego dar paso piezas mucho más movidas como "Can't touch this", "Lets groove", "I want it that way" que sin duda pusieron a bailar a todos los presentes.

La fiesta duró hasta altas horas de la noche y Gloria Murillo estuvo acompañada de toda su familia, amigos y su familia de Exatlón México que compartieron con ella uno de los días más felices de su vida.

¿Qué atletas de Exatlón México fueron invitados a la boda de Gloria Murillo?

Sin duda alguna la boda de Gloria Murillo fue el momento perfecto para reunir a varios de los atletas más famosos de Exatlón México, pues entre sus invitados estuvieron tanto participantes del equipo rojo como del equipo azul, como por ejemplo: Heliud Pulido, Pamela Verdirame, Ana Lago, Mariana Ugalde, Cassandra Ascencio, Christian "Yomi" Anguiano, Doris del Moral, Kenia Lechuga, entre otros.

Los participantes de Exatlón sin duda pusieron el ambiente dentro de la fiesta y compartieron increíbles momentos al lado de Gloria Murillo, a la que por supuesto felicitaron por su boda y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida al lado de Iván Cepeda, su ahora esposo.

En redes sociales compartieron varias fotos y vídeos de esta reunión "Exatlónica" en la que demostraron, como siempre, la gran familia que son y el enorme cariño que se tienen.

¿Habrá pronto otra boda en Exatlón México?

Pese a que recientemente se llevó a cabo la boda de Dann Noyola del equipo azul, Carmelita Correa del equipo rojo, y anteriormente la de Pato Araujo con Zudikey Rodríguez, este año también nos espera otra romántica boda en Exatlón México pues es precisamente Ana Lago quien se casará el próximo mes de julio. La celebración incluso se transmitirá en vivo por Azteca Uno.

La conocida gimnasta mexicana se comprometió con su novio Edgar Santana apenas en julio de 2021 tras más de cinco años de relación. Hace poco celebró su despedida de soltera y se dijo muy emocionada por esperar su gran día vestida de blanco para llegar al altar.