La Academia 2022: Supuesta aspirante denuncia racismo por estar ''muy agringada'' (VÍDEO)

Una joven arremetió contra "La Academia" de TV Azteca y reveló que fue víctima de racismo por parte del programa, pues asegura que aunque pasó todos los filtros del casting, la producción le hizo varias críticas sobre sus rasgos físicos y fue por eso que no la dejaron formar parte de esta edición 2022. Aquí los detalles.

La Academia 2022: Joven denuncia racismo por estar 'agringada'

Una joven llamada Nat Melo de 19 años de edad, originaria de Ciudad de México, subió un vídeo a su cuenta de Instagram para arremeter en contra de "La Academia 2022" y exponer el racismo que vivió por parte de TV Azteca.

Al inicio del vídeo, la chica expone que es cantante, chef y deportista y que incluso desde muy chica incursionó en el teatro musical por lo que con esos conocimientos decidió audicionar y hacer el casting para esta nueva generación de La Academia, sin embargo aseguró que estas audiciones son falsas y son un fraude, además tachó al programa y a TV Azteca de injustos y racistas.

"En La Academia son unos injustos, muy injustos, son unos fraudulentos y son unos racistas. Yo estuve los dos días de casting, los dos días de filtros, quedando como finalista de México, y tengo prueba de todo lo sucedido”, aseguró

Luego de supuestamente quedar seleccionada, indicó que la producción le dijo que se pondría en contacto con ella “para darle indicaciones o cualquier otra cosa”, por lo que canceló “todos los proyectos que tenía más adelante”, no obstante nunca le llamaron y decidió ella misma ponerse en contacto con la producción, pero lo que no se esperaba era la respuesta de ellos, pues le dijeron que no tenía el perfil porque “estaba muy agringada”,

"Me he comunicado y buscado a la producción de 'La Academia' y solamente recibo respuestas como: 'es que tu perfil está 'agringado', eres muy blanca'. Y todavía, el día que los fui a buscar me dicen, 'no sabemos qué va a pasar contigo'".

Pero eso no fue todo, pues Nat señaló que el día de la presentación del programa que se llevó a cabo el 6 de junio, "estaban dos niñas que no fueron finalistas", incluso una habría sido expulsada en el tercer filtro, asimismo reveló que ella tiene pruebas y evidencias de todo lo que sucedió.

"Yo sé perfectamente cómo es este medio, pero se me hace algo tan 'improfesional' que jueguen con las personas para mantener un circo donde solamente se estén burlando de ti", finalizó Nat Melo

Finalmente, Nat pidió a los usuarios de redes sociales que difundan el vídeo para dar a conocer que fue víctima de discriminación. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues han criticado a la joven de clasista y privilegiada con el ya popular término de “whitexican”.

Otra denuncia de racismo en "La Academia 2022"

Hace unos días también se dio a conocer el testimonio de un joven que también acusó al programa de discriminación, pues le dijeron explícitamente que no lo aceptarían debido a su ceguera.

“No pasé, no porque cantara horrible, simplemente fue porque soy ciego, y es que el maestro fue muy tajante, buena onda el profe, pero muy tajante Me dijo: ‘pues es que no sabemos porque la casa es un lugar muy grande y no sabemos si te puedas adaptar pero vamos a ver qué pasa’”, dijo Jesús Monroy en un video de TikTok.