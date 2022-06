Muere el papá de Fernando del Solar; se despide con emotivo mensaje (VÍDEO)

Comparta este artículo

Fernando del Solar está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida luego de que diera a conocer la muerte de su padre. A través de redes sociales el conductor reveló la triste noticia y publicó un vídeo de despedida en el que le dedicaba unas emotivas palabras a su papá, quien asegura, siempre vivirá en él y está eternamente agradecido por todo lo que le enseñó y por lo que compartieron juntos.

Fernando del Solar lamenta la muerte de su padre

Fue desde su cuenta personal de Instagram, que Fernando del Solar expresó su profunda tristeza y dolor tras la pérdida de su padre. El exesposo de Ingrid Coronado dejó ver que se encuentra desconsolado pero aprovechó para escribirle unas cuantas palabras y además publicar un vídeo con varias fotos en las que se encuentra con su papá mientras de fondo suena una emotiva canción de Alejandro Sanz.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO." dijo Fernando del Solar

Tras la publicación, fueron varios los famosos que le dieron el pésame y palabras de aliento, entre los que se encontraban el actor Rodrigo Cachero; Jimena Pérez "La choco", conductora de Ventaneando, Héctor Navarro, reportero de espectáculos; Sergio Sepúlveda, conductor de Venga La Alegría, y Claudio Rodríguez, exconductor de Telehit.