Shakira y Piqué. Habló la supuesta amante de Gerard y desmintió ser la causante de su separación

Tras darse a conocer que Shakira y Piqué se separan luego de 12 años de relación y dos hijos en común, mucha información ha salido a la luz respecto a este tema, pues unos aseguran que el futbolista del Barcelona le fue infiel a la colombiana con una joven de 20 años aproximadamente, mientras que otros aseguran que la pareja tenía una relación abierta desde hace tres años y que incluso ambas familias estaban al tanto.

Incluso se dice que esta razón tendría bastante molesto a Gerard Piqué, pues asegura que Shakira no ha sabido como manejar la separación incluso aunque ella supiera cuáles eran los términos de su relación. Ahora, luego de que salieran datos sobre la mujer con la que le habría sido infiel a Shakira, ella misma se pronunció al respecto de esta situación. Esto fue lo que dijo.

Supuesta amante de Piqué asegura que no lo conoce

Luego de que se revelara que desde hace tres meses Shakira y Piqué ya no viven juntos y que el defensa central se había mudado a un lujoso departamento de soltero en una exclusiva zona de Barcelona, salieron a luz nuevos datos sobre la que sería la supuesta amante de Gerard pues según diversos medios de comunicación su nombre empezaría con la iniciales "C.M". la cual tendría 22 años de edad y trabajaría como camarera en una de las empresas que son propiedad de Piqué.

Ahora, la que sería la tercera en discordia, mandó un comunicado al programa español "Socialité" en el que desmintió todas las acusaciones en su contra y aclaró que no es ella la persona que buscan, pues aunque las características que señala la prensa coinciden con ella, "C.M." no tiene ningún tipo de relación con Piqué.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, explicó la joven a la periodista Laura Roigé, que tuvo la aprobación de la mujer para transcribir la conversación que duró aproximadamente 15 minutos.

Asimismo, "C.M" declaró que no entiende por qué la han involucrado en el tema, pero espera que los rumores sobre que la verdadera amante de Piqué saldrá a la luz pública en pocos días sean ciertos, pues necesita que los medios de comunicación la dejen en paz para que pueda volver a su vida normal como era antes porque ella asegura que es lo único que le importa.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”.

Revelan quién sería la amante de Piqué

Luego de que esta chica hablara directamente al programa español para dar su versión de los hechos y aclarar que ella no es la mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira, ahora ha surgido nueva información al respecto sobre la tercera en discordia, pues resulta que sus verdaderas iniciales son "C.C." e incluso se confirmó que fue directamente al Camp Nou a ver varios partidos del Barcelona y, por supuesto, a Piqué. Se detalló que es una joven muy fina y conoció a Piqué en el bar que se ha mencionado desde el principio.

“Esta chica, la de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y según me cuentan esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, revelaron en Socialité

¿Por qué Piqué está molesto con Shakira?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Piqué estaría enojado con Shakira por su forma de llevar su separación, pues no entiende por qué la está volviendo un completo escándalo cuando la colombiana sabía la verdadera situación de su relación.

Asimismo, hay informantes que revelan que Gerard Piqué está molesto porque aunque se filtró que él engañó a Shakira cuando, según, no es cierto e incluso el hecho de que estén diciendo que no le afecta le molesta mucho más.

Otra de las razones por las que el futbolista estaría molesto con la cantante de "Waka waka" sería porque ella incumplió el acuerdo de presentar juntos un comunicado de separación. Piqué quería hacerlo semanas antes, porque dicen que ellos llevan separados mucho tiempo atrás, pero la colombiana se adelantó y ahora él parece el villano de la película.