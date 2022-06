Amber Heard raparece tras juicio con Johnny Depp: ''El trato que recibí no fue justo''

Comparta este artículo

Amber Heard habló por primera vez tras el juicio con Johnny Depp y durante una entrevista para el programa Today aseguró que el trato y la críticas que está recibiendo no le parecen justas. Asimismo reveló que no le guarda ningún rencor al jurado pues asegura que su decisión no fue su culpa, ya que su exmarido es un "gran actor".

Tras dichas declaraciones la actriz de Aquaman se encuentra nuevamente en polémica y en redes sociales ya es tendencia pues los usuarios aseguran que es una mentirosa. Cabe mencionar que esta entrevista llega después de que según su propio equipo legal asegurara que no tendría el dinero suficiente para pagarle a Johnny Depp, pues de acuerdo a la sentencia del jurado, Amber Heard tendría que darle al actor de Piratas del Caribe 10 millones de dólares. Aquí los detalles.

Amber Heard dice que Johnny Depp es un gran actor

Durante la entrevista con la conductora Savannah Guthrie, Amber Heard habló sobre el fallo a favor de Johnny Depp y cómo las redes sociales jugaron en su contra. La presentadora cuestionó a la actriz sobre la decisión de jurado, pues aunque durante más de tres semanas escucharon su testimonio además de varios testigos incluyendo su psicóloga y su hermana Whitney Henriquez, no fue suficiente para creerle.

Amber Heard respondió que no los culpa y que incluso respetaba la decisión porque sabe que no podían tomar una decisión sabiendo lo buen actor que es Johnny Depp

“No los culpo. En realidad los entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, expresó Heard

A pesar del veredicto final, Amber Heard asegura que no le importa lo que piensen los demás y tampoco está al tanto de la opinión pública ni de lo que se diga de ella, pues nadie sabe lo que en verdad pasó durante su matrimonio con Johnny Depp y no tiene por qué tomar esto como algo personal.

“No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo Heard. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.

Amber Heard asegura que las redes sociales no fueron justas

Por otra parte, Amber Heard aseguró que las redes sociales jugaron en su contra y la criticaron injustamente luego del juicio con Johnny Depp, pues aunque se le solicitó al jurado que se mantuviera alejado de redes sociales para poder tomar una decisión imparcial, la actriz asegura que no fue así.

“Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa... No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Incluso la abogada de Amber Heard, Elaine Charlson Bredehoft. cree lo mismo y asegura que todo lo que se decía en internet influyó en el veredicto final y fue desequilibrado, pues afirma que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

¿Amber Heard está en bancarrota?

La sentencia final en el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard fue que el jurado encontró “evidencia clara y convincente” de que Heard difamó a Depp, otorgándole USD 15 millones en daños compensatorios y USD 5 millones en daños punitivos, aunque la jueza del condado de Fairfaix, Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Sin embargo, luego de que el mismo equipo legal de Amber Heard revelara que la actriz no tenía suficiente dinero para pagarle a Depp, la abogada Camille Vázquez junto con el abogado Ben Chew, revelaron que, de acuerdo a lo que su cliente les dijo, esto nunca se trató de dinero, por lo que existe la posibilidad de que Johnny Depp le perdone la deuda a su exesposa.

Cabe mencionar que el jurado también determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.