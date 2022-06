Shakira y Piqué. Filtran cómo son las fiestas de Gerard en plena separación con la cantante

Comparta este artículo

BARCELONA.— La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y las especulaciones y rumores continúan circulando. A pesar de todo el escándalo que se ha generado, ni la cantante ni el futbolista han ofrecido mayores detalles al respecto, pero se ha filtrado información sobre las fiestas de Piqué en plena separación con Shakira, asimismo se ha destacado que el jugador del Barça “gasta cantidades indecentes” de dinero.

Gerard Piqué sigue aparando la atención de cientos, pero desafortunadamente no por su desempeño como central del Barcelona, sino por su separación con Shakira, de la cual hasta el momento se desconoce el motivo, pero rumores indican que él habría detonado esta decisión al serle infiel a la cantante con una joven rubia que conoció en una de sus tantas noches de fiesta.

Sobre esta situación, también se ha rumoreado mucho, pues recientemente, el programa ‘Socialité’ del canal español Telecinco, filtró detalles sobre cómo sería la vida nocturna del ex jugador del Manchester United. De igual modo, se indicó que el jugador además de sostener encuentros privados con distintas mujeres, también “está gastando muchísimo dinero en fiestas”.

El programa mencionó que uno de de los bares favoritos de Piqué sería La Traviesa, ubicado en Barcelona. En este lugar —según dicen los medios españoles— conoció a su supuesta amante, una joven de 22 años que trabaja como modelo y hoster en dicho lugar.

Los presentadores de ‘Socialité’ también han señalado que el futbolista del Barcelona tenía una estrategia para salir en las noches y encontrarse con otras mujeres sin ser captado por paparazzis o su novia Shakira.

Ésta consistía en llegar a los antros en taxi e ingresaba por entradas alternas. Una vez dentro del lugar, Piqué se dirigía a un salón privado ubicado tras una cortina roja. Al dejar las discotecas, Gerard sale por alguna puerta trasera que de a una calle poco concurrida.

“Sobre las fiestas de Piqué... yo llevo 12 años siguiendo a Gerard, y Piqué es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace... pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, detalló el paparazzi Jordi Martín.

Asimismo, se mencionó que aunque la cifra de dinero que Piqué suele gastar en una sola noche puede variar, siempre es mínimo de 2 mil euros, es decir, poco más de 40 mil pesos.

“Según mis informaciones, las cantidades que pueda gastarse Piqué en una noche de fiesta varían según el día, pero mínimo 2.000 euros, de 2.000 para arriba por día. Pero esas cantidades para Piqué son irrisorias”, agregó el periodista.

Revelan supuestas fiestas íntimas de Gerard Piqué tras separarse de Shakira

Sobre los supuestos privados de Gerard Piqué con una mujer, en la misma emisión del programa español se comentó que el futbolista español sostendría encuentros privados con la mujer que podría ser su nueva conquista: “hay una cortina roja y una vez dentro hay unas escaleras donde Piqué se veía con ella”, afirmaron los conductores de ‘Socialité’.

"Amante" de Piqué niega ser la "responsable" de la ruptura entre Gerard y Shakira

Luego de que las presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast "Mamarazzis" detallaron el supuesto aspecto de la presunta "amante" de Gerard Piqué. Una mujer con las mismas características descritas negó en entrevista con el programa ‘Socialité’ negó conocer al futbolista. La joven aprovechó para pedir que la dejen de "acribillar" y advirtió que sí su nombre e imagen quedan expuestos demandara.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel... No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por unas cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda”, externó la joven identificada con las iniciales C.M. al programa.

La joven entrevistada finalizó mencionando que le han dicho que la verdadera joven que estaría relacionada con el futbolista se conocería “en breve” su identidad.