Juan Vidal agredió a Cynthia Klitbo; Rey Grupero filtra AUDIOS del actor insultándola

Juan Vidal, actor que se encuentra en "La Casa de los Famosos", últimamente ha estado en medio de la polémica pues junto con Niurka han dado de qué hablar en dicho reality. Sin embargo, Cynthia Klitbo le advirtió a la vedette cubana sobre los problemas del actor asegurando que tiene problemas de ira y manejo de emociones además de que le debe dinero.

Ante este situación, fue Rey Grupero, con autorización de la actriz, quien filtró unos audios y mensajes en los cuales se puede escuchar como Juan Vidal está agrediendo verbalmente a Cynthia Klitbo. Esto sabemos al respecto.

Así es como Juan Vidal agredió a Cynthia Klitbo

Fue a través del programa "Chisme no like" que Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo y con quien tiene una muy buena relación actualmente, reveló los audios que la actriz le mandó personalmente en los que Juan Vidal la insulta y la agrede verbalmente.

En uno de los audios, Vidal asegura que Klitbo ronca, la culpa de su irritabilidad y le habla de forma golpeada:

"Si claro corazón, para ti ahorita todo es simple, tú estás madura y estás tan bien y yo tan mal. Mamá con usted no se puede dormir roncas como un tren. Amanezco cansado, desbaratado, irritable... con esta situación no se puede más y menos cuando estas ofendiéndome y maltratándome" dice Juan Vidal en el primer audio.

Asimismo, en otro de los audios revelados por Rey Grupero, se escucha decir a Juan Vidal que ya no soporta dormir con Cynthia Klitbo, y que si no duerme se pone de muy mal humor como "cualquiera" pero le reprocha que ella no puede darse cuenta de eso porque vive en su mundo

“Las cosas como son, no puedo dormir contigo, me muero de sueño, me levanto de malas, no puedo hacer nada, discúlpame eso me pone irritable, si no duermo, a cualquiera, no lo puedes ver porque tú vives en tu mundo”

Cynthia Klitbo se defiende de Juan Vidal

En un segundo mensaje, Cynthia Klitbo le pide a Juan Vidal que no le hable de forma despectiva porque la dejó ‘rotita’: “No puedo creer las formas en las que te expresas porque uno puede decir lo que quiera pero con cariño y con amor”.

Así como le explica que tiene un defecto en la nariz y en el paladar por lo que no puede evitar roncar hasta que se opere. Además de que le advierte que no es la primera vez que él le da ese trato pues la ha dejado plantada y le a hablado mal, algo que prendió varios focos rojos en la relación.

"La verdad yo no puedo con eso, porque te he dicho que las relaciones así no me gustan y luego me sales con que el padrote del Rey Grupero, qué tiene que ver Rey Grupero pa’ empezar."

¿Cynthia Klitbo denunciará a Juan Vidal?

De acuerdo a lo que dijo Rey Grupero quiere convencer a su expareja, Cynthia Klitbo de que denuncie legalmente a Juan Vidal, pues no solo fue violento con ella sino que se aprovechó de su fama y le sacó más de 4 mil dólares que hasta ahorita no le ha pagado.

Asimismo, el influencer pidió a Telemundo que sacará a Juan Vidal del reality "La casa de los famosos" pues una persona misógina como él no puede estar frente a las cámaras ni mucho menos expuesto al público.

Rey Grupero aclaró que quiere que se haga justicia para Cynthia Klitbo porque pese a que ya no están juntos, ambos se tienen un cariño excepcional y continúan siendo amigos, además, la actriz en todo momento ha señalado que su exnovio siempre fue un caballero y lo está demostrando ahorita.