Qué es el ''hiatus'' y cómo afecta a BTS: lo que se sabe de la ''separación'' del grupo de K-pop

BTS sorprendió al anunciar que entrará en "hiatus", un periodo popularmente conocido como "de silencio", en el que la agrupación detendrá sus actividades conjuntas para concentrarse en sus carreras como solistas.

El anuncio del hiatus se da en el marco de su noveno aniversario como agrupación y tras el lanzamiento del álbum antología bajo el título "Proof", y del cual se desprende "Yet to Come", con el que BTS; conformado por Jin, Jimin, Suga, Rm, Jungkook, J-Hope y RM continúa sumando éxitos como demuestran las más de 82 millones de reproducciones que acumula el vídeoclip en YouTube.

¿Qué es el "hiatus" y cómo afecta a BTS?

El "hiatus" es popularmente conocido como un periodo de silencio en el que los artistas no realizan actividades públicas; esta práctica en la industria del K-Pop es común cuando algún artista se ve envuelto en alguna polémica, por lo que las empresas detienen sus compromisos de imagen y al público.

En el caso de BTS, la agrupación se apresuró en aclarar que no es una separación, sino un tiempo que utilizarán para concentrarse en sus carreras en solitario, siendo J-Hope el primero en enfrentar el reto ante un escenario como Lollapalooza, donde recién fue anunciado como uno de los "platos principales" del último día del evento.

Fue precisamente Hobi, como le conocen popularmente las fans, quien explicó que este periodo les permitirá trabajar en solitario para volver a ser uno mismo.

BTS no es la primera agrupación en el K-Pop cuyos integrantes entran en un periodo de "hiatus" para concentrarse en sus carreras como solistas, sin embargo, bandas como CNBLUE y BigBang, entre otros, han anunciado "comebacks" después de varios años, sin todos sus componentes.

Aunque no se hizo mención del caso, este "hiatus" podría ser también una estrategia para que los integrantes de Bangtan puedan cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, tras un amplio debate de las autoridades en el que no se dio resolución sobre la llama "Ley de BTS", con el que se pretendía exentar a los siete componentes de este servicio, debido a que se considera que su presencia internacional representa un beneficio cultural y económico para el país.

"Proof" en cifras

Según la agencia Big Hit Music, citado por la agencia de noticias Yonhap, el álbum "Proof" de BTS vendió 2 155 363 copias (hasta las 23 horas del 10 de junio), siendo el día del lanzamiento en Hanteo Chart.

Con esto, BTS logró 2 millones de ventas en el primer día de lanzamiento nuevamente luego del cuarto álbum regular 'MAP OF THE SOUL: 7' en febrero de 2020.

"El récord de vender 2 millones de copias el día del lanzamiento del nuevo álbum es el único récord que BTS tiene hasta ahora", escribió la agencia de representación en un comunicado.

La canción principal del nuevo álbum, "Yet To Come", por lo pronto ocupa el primer lugar en la primera hora desde que el sitio de música Melon presentó la lista "Top 100".

¿La canción ''Yet to Come'', una despedida? Esta es la letra traducida

"Yet to Come" es un tema en el que BTS reflexiona sobre sus orígenes y se sincera sobre el peso que representa ser catalogado como "el mejor" grupo de K-Pop del momento. Se trata de una pieza lírica, que en esta ocasión no muestra una coreografía pegajosa y que anima a otros al baile, sino que anuncia que "lo mejor aún está por venir".

Aunque por el momento se desconoce cuál será el destino de los integrantes de BTS respecto al servicio militar en Corea del Sur; la letra detrás de "Yet to Come" que anuncia que lo mejor está por venir, parece no ser ser solo un recordatorio del grupo surcoreano por mantener los pies en la tierra, sino también una esperanza para que, en dado caso de tener que separarse ARMY, los fanáticos puedan no sentirse unidos a ellos.

Además, valora sobre el peso de ser reconocidos como "el mejor" grupo de K-Pop, mientras aún recuerdan sus inicios en la industria, escena que seguramente las ARMY recordaron cuando los siete integrantes de BTS se reúnen en el autobús, que marcara uno de sus temas al inicio de su carrera.

Esta es la letra de "Yet to Come" traducida al Español:

[Intro: Jung Kook, Jimin, V y Jin]

Honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo que vendrá

Recordando ligeramente

Todos nuestros días pasados

Han sido tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue lo mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia ese día

En que me quede sin aliento

[Verso 1: V y Jungkook]

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir

El momento aún está por venir, sí

No estoy seguro cuando empezó

Pero dicen que somo los mejores

Lleno de todos estos nombres desconocidos

Que ahora todos ellos se sienten pesados

Nosotros solo amábamos la música

Solo corríamos viendo hacia adelante

Prometemos que volveremos por más

[Pre-coro: Jin y Jungkook]

En algún lugar, en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir

[Coro: Suga, V, J-Hope, Jin, RM y Jimin]

(¿Tienes algún sueño?)

(¿Qué es lo que hay al final del camino?)

El momento aún está por venir, sí

(En el silencio de la noche)

(No dejaremos de movernos)

Aún por venir

(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta antes del día en que muramos)

El momento aún está por venir, sí

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)

[Verso 2: Suga y RM]

Ese incómodo título que nos dieron un día

Todavía nos sentimos avergonzados de ser llamados los mejores

Sabes, yo, yo, solamente amo la música

Nada ha cambiado desde entonces

Si decimos que nada ha cambiado, probablemente

Dirás que todo es una mentira, sí

Hubieron muchos cambios, pero...

Pero sigo siendo la misma persona

Es solo un nuevo capítulo

Cada momento es mi nuevo mejor momento

Es como si tuviera trece años otra vez

Escupiendo versos como lo hacía en ese entonces

[Verso 3: J-Hope, Suga y RM]

Todavía me queda mucho que aprender

Mi vida, tiene mucho por cumplir

Si me preguntas el porqué

No se trata de eso

Las expectativas del mundo

No se trata de eso

El paso para ser el mejor

(No se trata de eso)

Coronas y flores, innumerables trofeos

(No se trata de eso)

Sueña y espera y sigue adelante

(Estamos al tanto de todo)

He vuelto al punto de partida luego de hacer un largo giro

Volviendo al inicio

[Pre-Coro: Jimin y V]

En algún lugar en lo profundo de mi corazón

Aún vive un niño

Mi momento aún está por venir

Aún por venir

(Vamos a tocar el cielo)

(Hasta el día antes de morir)

Mi momento aún está por venir

(Este es sólo el comienzo)

(Lo mejor está por venir)

[Jin, Jungkook, Jimin y V]

Así que, honestamente, ¿no fue lo mejor?

Porque solo quiero pasar a lo siguiente

Recordando lo deslumbrante

Los recuerdos son tan hermosos

Sí, sinceramente el pasado fue el mejor

Pero mi mejor momento es el que está por venir

No estoy jugando, no, estoy seguro

Dirigiéndome hacia el día

En que me quede sin aliento

Tú y yo

El mejor momento aún está por venir