Survivor México 2022: ¿Qué pasará en el primer capítulo? dónde y cómo verlo EN VIVO

Comparta este artículo

Survivor México 2022 está a nada de comenzar su tercera temporada y de acuerdo al avance filtrado en redes sociales ya podríamos saber qué pasará en el primer capítulo del reality. Recordemos que para esta nueva edición Carlos Guerrero "El Warrior", conductor del programa, reveló que las cosas en el programa estarían mucho más complicadas y las reglas serían mucho más estrictas, pues tal y como dijo, conocerán una parte de él que no habían visto.

Survivor México 2022: Participantes y tribus de la tercera temporada

Para esta temporada uno de los principales cambios en Survivor México es que el número de participantes fue reducido a 22, por lo que serán dos tribus con 11 participantes cada una, los cuales estarían divididos de la siguiente manera.

Tribu Halcones de Survivor México

Nahomi Mejía (modelo), Javier Ceriani (Periodista), Christian Carrasco (Dentista), Karim Sayeg (Mercagólogo), Tefi Valenzuela (Influencer), Italivi Orozco (Modelo), Kenta Delgado (Modelo), Julián Huergo (Modelo), Salime Sadek (Chef), David García (bailarín) y Cate López (Actriz).

Tribu Jaguares de Survivor México

Gabo Cuevas (Reportero), Viridiana Álvarez (Alpinista), Ale Saadi (Bailarina), Cuchao Pérez (Creador de contenido), Cyntia Cofano (influencer), David Ortega (Modelo), Lupita Galán (Comerciante), Rogelio Torres (Enfermero), Catalina Blanco (Productora), Yusef Farah (Biólogo) y Santi Valverde (conductor de televisión).

Survivor México 2022: Esto pasará en el primer capítulo

De acuerdo al primer avance filtrado en las redes sociales de Survivor México, desde el primer capítulo empezaría la polémica entre las tribus, pues durante el primer reto tienen que nadar en el mar para buscar varios artículos y productos de supervivencia, sin embargo, Javier Ceriani, polémico conductor de "Chisme no like" arremete contra una de las participantes de la tribu "Jaguares" porque no se quiso meter a nadar, esto debido a que no sabe.

Fue Lupita Galán, comerciante, quien aclaró las cosas y le pidió al periodista que mejor no hablara sino sabía, ante esto, Gabo Cuevas, otro polémico participante de Survivor México, quien reveló que Ceriani solo quería "contaminar" a su equipo, a lo que el conductor respondió que a él nadie lo quería y todo mundo lo odiaba.

Asimismo, en un segundo reto el cual es de poder muscular, se puede ver como entre participantes tienen que usar toda su fuerza para detener a los del equipo contrario, pero esta situación también genera controversia, ya que hay algunos integrantes que no están de acuerdo con este tipo de dinámicas.

¿Cuándo y dónde ver Survivor México 2022 en vivo?

La tercera temporada de Survivor México empieza este miércoles 15 de junio a las 7:30 pm por Azteca Uno. Podrás seguir la transmisión en vivo desde tu televisor o incluso desde la página de internet. Haz clic aquí para ir directamente.