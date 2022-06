Actor de ''Riverdale'' acusado de ultimar a su madre, tenía ''planes'' para Justin Trudeau

Comparta este artículo

Ryan Grantham, el actor canadiense que se declaró culpable del asesinato de su madre en marzo pasado, habría también conspirado para matar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Lo anterior fue revelado durante su audiencia de sentencia el lunes pasado en la Corte Suprema de Columbia Británica, que determinará cuánto tiempo debe servir antes de ser elegible para solicitar la libertad condicional, tras lograr un fallo de asesinato en segundo grado, presuntamente por su estado mental.



El asesinato en segundo grado conlleva una cadena perpetua obligatoria, y el período de no elegibilidad para la libertad condicional varía de 10 a 25 años.

Según CBC, citado por Entertainment Weekly, el actor de 24 años disparó contra su madre de 64 años, Barbara Waite, en la parte posterior de la cabeza mientras tocaba el piano en marzo de 2020. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado a principios de 2022.

¿Por que Ryan Grantham fue acusado de asesinato en segundo grado?

En los procedimientos de sentencia, los fiscales pintaron una imagen del estado mental de Grantham en el momento de la muerte de su madre. El lunes, según los informes, el tribunal escuchó cómo el actor ensayó el asesinato y tomó videos durante todo el proceso, incluidas imágenes posteriores al asesinato en las que confesó y mostró el cuerpo de su madre.

Además, Grantham supuestamente cargó su automóvil al día siguiente con tres pistolas, municiones, una docena de cócteles molotov, suministros para acampar e indicaciones para llegar a la casa de la familia de Justin Trudeau.

Según Complex Canada , Grantham mencionó su plan para matar al primer ministro en una declaración a la policía, así como extractos de su diario privado leídos en la corte.

¿Qué pasó con el plan contra Justin Trudeau?

Grantham nunca llegó a la residencia de Trudeau y, en cambio, fue a la sede de la policía de Vancouver para entregarse.

La fiscalía reveló informes psiquiátricos que indican que Grantham estaba pasando por un "período intenso de depresión clínica" durante el tiempo que condujo al asesinato. Grantham supuestamente decidió matar a su madre "para evitar que viera la violencia que pretendía cometer".

Los informes psiquiátricos también mostraron, según CBC, que Grantham estaba "experimentando impulsos de cometer violencia y suicidarse".

Grantham es conocido por participar en varias películas y series de televisión conocidas, como "Diary of a Wimpy Kid" , "The Imaginarium of Dr. Parnassus", "Supernatural", "Riverdale" e "iZombie".