Joker 2: Lady Gaga podría ser la nueva 'Harley Quinn', ¿será un musical la secuela?

EE.UU.— Lady Gaga podría volver a sorprender con su faceta de actriz. Hace unos días el director, Todd Phillips, anunció que el ''Joker'' tendría una secuela, la cual nuevamente el protagonista sería el actor Joaquin Phoenix. Aunque no reveló muchos detalles sobre este filme, dejó entrever cuál sería el nombre de la película. Asimismo, este "dato" generó varias especulaciones entre las cuales destacó la posible aparición de 'Harley Quinn', personaje que se rumorea podría interpretar la intérprete de "Bad romance". Pero esa no sería la única sorpresa, ya que se especula que "Joker 2" podría ser un musical y no una película de drama como la primera.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Lady Gaga se encuentra en conversaciones con Warner Bros., para interpretar a 'Harley Quinn' la famosa psiquiatra quien entabla una relación amorosa con el "Joker", al ser uno de sus pacientes de la institución mental de Arkham Asylum.

Asimismo, el medio indicó que Warner Bros. estaría negociando con la actriz y cantante para coprotagonizar junto a Joaquin Phoenix: "Joker: Folie à Deux", que sería una película musical.

En la publicación del medio estadounidense se indica que la presunta inclusión de Lady Gaga en la secuela de Joker podría ser una pista sobre la teoría de que la segunda parte de la película estrenada en 2019 seguiría un camino muy parecido al de un musical a pesar del riesgo que esto supondría significar.

Sin embargo, que ''Joker 2'' sea un musical sigue siendo un rumor sin confirmar, así como la participación de la cantante en la película que nuevamente dirigirá Todd Phillips y protagonizará Joaquin Phoenix.

Claman por Margot Robbie para ''Joker 2'', no quieren que Lady Gaga sea 'Harley Quinn'

Margot Robbie dio vida al personaje que ahora Lady Gaga podría interpretar. La australiana debutó como 'Harley Quinn' en la película "Escuadrón suicida" de David Ayer, cinta que no recibió muy buenas críticas, pero la actuación de Margot fue de las pocas cosas que se alabaron de aquella cinta.

Tras los rumores de que la intérprete de "Alejandro" será quien de vida a la "pareja" sentimental del también llamado el 'Príncipe payaso del crimen' en "Joker 2" fans de la película han emitido su enojo.

Asimismo, han reclamado que Margot Robbie no sea tomada en cuenta para dar vida al icónico personaje, pues ya lleva tres películas con el papel.