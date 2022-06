Kim Namjoon, RM de BTS, responde a la conmoción sobre el ''hiatus''

Comparta este artículo

Kim Namjoon, mejor conocido como RM y líder de BTS, utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores y sincerarse sobre las noticias del "hiatus" (o pausa) que el grupo anunció que se tomaría para dedicar tiempo a sus carreras y proyectos individuales.

El artista reiteró que tanto él como sus compañeros: Jin, Suga, Jimin, Jungkook, V y J-hope, fueron honestos al hablar de la necesidad que tienen de trabajar de forma individual para reafirmar el vínculo que mantienen como BTS. Además, se sinceró al revelar que sentía que había perdido el rumbo como líder del grupo de K-Pop.

"No sabía qué haría después de 'ON', pero luego llegó el COVID-19, así que hicimos 'Dynamite', 'Butter', 'Permission to Dance' y 'Life Goes On'. Y me di cuenta de que el grupo definitivamente ha cambiado. Tenemos que aceptar que hemos cambiado. Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'ON' y 'Dynamite'. Pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance', ya no sabía qué tipo de grupo éramos", admitió RM, en declaraciones citadas por AllKpop.

Admitió que estaba preparado para las reacciones y conmoción que el mensaje de BTS causaría no solo en ARMY, sino también en la industria musical. No obstante, admitió que fue abrumador recibir tantos mensajes de conocidos con encabezados de noticias.

"Al ver las capturas y los titulares de los artículos que me enviaron, había muchas palabras clave estimulantes y fragmentadas como 'disolución', 'declarando una parada en las promociones', etc.."

Captura del mensaje de Kim Namjoon en Weverse

"No es que no supiera que esto sucedería o no estaba preparado para que esto sucediera, pero aún así es muy amargo. No es que esperábamos que todos dejen sus opiniones después de ver nuestro video completo... pero la 'cena' de BTS es un formato de contenido ocasional que se transmitió el 13 de junio que fue una fecha significativa. Era un video dedicado a todos los ARMYs que han estado con nosotros durante nueve años".

¿Qué pasará con BTS?

Namjoon, de 27 años, reiteró que la banda no se está disolviendo y aclaró que aún tienen actividades en conjunto, como más temprano hizo también Jungkook y Taehyung (V) para tranquilizar a ARMY.

El líder de BTS insistió en que seguirán dando lo mejor de ellos como BTS y como artistas individuales, tal y como expresaron en el tema "Yet To Come" sobre que lo mejor todavía está por venir.

"Quiero agradecer a todos los que nos han apoyado con apoyo, amor y energía, ya sea de lejos o de cerca. Haremos el esfuerzo de mostrar nuestro lado bueno, ya sea a través de actividades grupales o individuales. Gracias".

No obstante, la noticia del "hiatus" -una práctica conocida como un periodo de silencio a las actividades públicas de un artista- causó una gran conmoción no solo en las reacciones de las seguidoras de BTS, sino que también se vio reflejada en una caída de las acciones de HYBE, agencia de representación del grupo.

Si bien BTS se sinceró en "Yet to Come" sobre el peso de ser reconocido como "el mejor", el álbum de antología "Proof" parece ser una ocasión del grupo para tomarse un descanso más prolongado, tras nueve años de promoción continua a la que sumaron varios conciertos en Estados Unidos y Corea del Sur con entradas agotadas.

¿BTS al servicio militar?

De acuerdo con AllKpop, para algunos expertos dentro de la industria musical surcoreana, el anuncio de BTS sería también una posibilidad para que sus componentes mayores puedan cumplir con el servicio militar obligatorio en el país. Jin sería el primero en realizar esta actividad, aunque se sabe que los siete solicitaron una extensión de tiempo para poder cumplir con dicho servicio.

Aunque se desconocen del todo los planes de Jin, Jimin, Suga, RM, Jungkook, V y J-Hope, según dichos expertos los músicos no tardarían en anunciar sus fechas de enlistamiento, toda vez que el Comité de Defensa Nacional del Parlamento a cargo de discutir la llamada "Ley BTS", que pretendía exentar a sus integrantes del servicio militarm no logró dar una resolución de la misma.

Como se sabe, BTS ha sido un importante promotor de la cultura surcoreana a través de sus presentaciones internacionales y su presencia en varias reuniones de la ONU, por lo que muchos analizan que los jóvenes estarían dispuestos a cumplir con el servicio militar -de dos años, sin actividades públicas-, a fin de cumplir su deber como ciudadanos, en congruencia con la proyección cultural a su país.

