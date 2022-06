¿Shakira tendría que salir huyendo de España? Revela posible razón por la que no podría mudarse

Comparta este artículo

ESPAÑA.— Luego de que Shakira y Gerard Piqué anunciarán que se separan tras 12 años de relación, medios internacionales han reportado que la cantante tendría todo listo para mudarse con sus dos hijos, a una mansión que compró hace años en Miami, Florida. Sin embargo, un par de periodistas han revelado la presunta razón que impide a la colombiana dejar Barcelona, España.

Shakira y Piqué. Revela posible razón por la que la cantante no podría ir de España

De acuerdo con el programa "Chisme No Like", Shakira estaría próxima a mudarse a Miami, Florida con Milan y Sasha, hijos que procreó con Piqué durante su relación de poco más de una década.

Asimismo, la prensa internacional ha indicado que desde que la cantante y el futbolista confirmaron su separación, la intérprete de "Te felicito" ya no quiere seguir viviendo en España, pues no tiene a nadie ahí. La única razón por la que desde hace más de 10 años reside en Barcelona era por la relación que sostenía con el jugador europeo.

Según el programa de espectáculos transmitido por YouTube, Shakira desde hace dos meses habría iniciado los trámites para sacar a sus hijos de Europa, a la par inició con la remodelación de la mansión que tiene en Miami y que tenía abandonada desde hace años.

"Shakira desde hace dos meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos y buscando escuelas en Miami, para llevarse a los menores, Milan y Sasha. Esta situación venía mal desde hace dos meses que Shakira empezó a arreglar su situación migratoria y la situación de la escuela", comentó la presentadora Elisa Beristain

¿Shakira tendría que salir huyendo de España?

En el programa de "Chisme No Like", también se indicó que aunque Shakira ya tiene todo arreglado para dejar España, hay una razón que impediría que la cantante pueda mudarse. Sin embargo, de poder lograrlo, sería hasta julio cuando ella y sus dos hijos pueda salir de Europa para viajar a Miami, Florida, sin retorno.

"Es en julio cuando vamos a ver a Shakira mudándose a Miami, todo esto no puede ser antes, aunque sus hijos ya salieron de clases, porque el curso de verano al que los inscribieron es del 27 de junio al 22 de julio, y es el tiempo que utilizará Shakira para terminar con todo el papeleo legal. Ella ya inscribió en Barcelona a los niños en el curso de verano, entonces se va a esperar", comentaron los conductores del programa de YouTube.

Por su parte, la cuenta de Twitter identificada como "Juangabriela Jackson" publicó que Shakira y Gerard Piqué no ha logrado llegar a un acuerdo legal con respecto a la situación de sus hijos, por lo que esta sería la razón por la que la cantante no podría irse de España, pero si desea continuar con sus planes de mudarse a Miami como mencionaron en "Chisme No Like" que "ya tiene todo listo", la cantante podría salir huyendo de España.

"Dicen que está planeando irse a Miami con sus hijos, pero en modo secuestro porque no llegan a un acuerdo por la custodia", escribió la administradora de la cuenta de Twitter.

Así es la espectacular casa de Shakira en Miami

La mansión De Shakira en Miami, fue adquirida por la cantante cuando salía con el argentino Antonio de la Rúa, sin embargo, nunca vivió en ella debido a que terminó su relación con él y se mudó a Barcelona, España con Gerard Piqué, detalló Elisa Beristain en el programa de ''Chisme No Like''.

"Shakira hizo arreglos millonarios en la casa de 10 millones de dólares, a donde se planea llevar a sus críos. Ha hecho cambios de cortinas, recámaras, pintó partes de la casa, o sea que esto ya era algo que estaba planeando", comentó Elisa Beristain.

Tras los rumores de que Shakira dejará España para mudarse a Estados Unidos, varios medios internacionales han revelado detalles de la mansión en la que podría residir próximamente la cantante y sus dos hijos.

De acuerdo con la prensa española, la mansión de la intérprete de "Suerte" es una finca de unos 750 metros cuadrados construidos y distribuidos en dos plantas, que tras una exhaustiva remodelación, la colombiana elevó el valor de la residencia por encima de los 10 millones de euros.

Asimismo, se indicó que la mansión se encuentra ubicada en el barrio residencial de North Bay Road Drive. En esta exclusiva zona se encuentran las casas de Jennifer López, Ricky Martin o Matt Damon, entre otros famosos más.

La mansión está decorada con estilo minimalista y con el blanco como color protagonista absoluto, cuenta con seis dormitorios, siete cuartos de baños y varios salones, además de tener una privilegiada vista al mar. Gimnasio, piscina y un muelle propio son parte de las amenidades de la casa que terminan convirtiéndola en una residencia de lujo.

Cabe destacar que Shakira adquirió esta vivienda en 2001, por unos 3 millones de dólares, pero una remodelación integral hizo que aumentara su valor. En 2018 la puso a la venta por primera vez, por aproximadamente 14 millones de dólares.



De acuerdo con el medio español La Vanguardia, tres años después rebajó su precio de venta hasta los 11 millones, aunque tampoco se encontró un comprador.

En 2021, la cantante decidió volver a aumentar su precio hasta los 16 millones de dólares, sin embargo, recientemente se dio a conocer que la propiedad ya no se encuentra en venta. Este dato aumentó las sospechas de que la cantante podría mudarse a dicha mansión tras su ruptura con Piqué.