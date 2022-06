Christian Nodal presenta a Cazzu como su nueva novia; ella niega tener relación con él (VÍDEO)

Christian Nodal y Cazzu se encuentran en medio de la polémica luego de que fueran captados juntos en Guatemala paseando y tomados de la mano. Además, Nodal acompañó a la cantante argentina hasta España para estar con ella durante sus presentaciones en dicho país. Sin embargo, días antes de que su supuesto romance se viralizara, Cazzu visitó México y durante una entrevista negó tener una relación con el cantante mexicano.

Cabe mencionar que el exnovio de Belinda incluso se hizo un tatuaje en honor a Cazzu, pues en su frente se hizo una telaraña; recordemos que la cantante de trap utiliza una araña como símbolo de su nueva producción así que tiene todo el sentido este nuevo tatuaje de Nodal en la cara.

Cazzu estuvo en México unos días promocionando su nuevo disco "Nena trampa" y en una entrevista con Jessie Cervantes para EXA FM, la argentina habló sobre su personalidad, sus gustos, su carrera musical, sus inicios y cuáles eran sus planes a futuro y qué es lo que quisiera lograr en la industria.

Sin embargo, el conductor no pudo contener las ganas de cuestionarle si era novia de Nodal y cómo había sido cantar con él y fue cuando Cazzu reveló que le gusta escribir sobre el amor pero no vivirlo, además aclaró entre risas que sería "imposible" tener una relación con Christian pues debido a que ambos están enfocados en su música actualmente, sus agendas y tiempos lo impedirían.

"Me gusta escribir sobre eso (el amor y desamor), vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no (enamorarse)",