Diana Bracho lamenta ver a Silvia Pinal tan ''acabada'': ''Me da pena''

CIUDAD DE MÉXICO.— Ahora fue Diana Bracho, quien se pronunció al respecto del polémico y tan comentado regreso de Silvia Pinal a la actuación, en la obra de teatro infantil: "Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita?" La actriz inevitablemente comentó sobre la presunta mala salud de la mamá de Alejandra Guzmán, de quien dijo le da pena verla "enferma y acabada".

En entrevista con el programa "De primera mano", la actriz fue cuestionada sobre el regreso de Silvia Pinal a los escenarios.

Diana Bracho, quien trabajó con la actriz del cine de oro, recordó cómo fue haber compartido créditos con la exesposa de Enrique Guzmán. Asimismo, destacó que Silvia en aquellos tiempos era "maravillosa".

“Yo trabajé con Silvia en una telenovela con Juan Osorio. Trabajamos muy de cerca porque era mi suegra, entonces antes de cada escena me sentaba con ella y nos poníamos a estudiar... Hice otra obra con ella, "Amor, dolor y lo que traigo puesto", que es un homenaje que el gran director Francisco Franco le hizo a Silvia. Una obra que fue una lectura de atril y Silvia estaba maravillosa”, detalló Diana.

Sin embargo, fue inevitable que Diana dijera que siente pena de ver a doña Silvia “enferma y acabada”. No obstante indicó que admira la “vitalidad” de Silvia.

“Me da pena verla enferma, verla acabada, yo no quiero verla así”, puntualizó la actriz de telenovelas, teatro y cine.

Sobre el homenaje que se le realizó a Silvia Pinal durante la puesta en escena de "Caperucita ¿Qué onda con tu abuelita?", Diana recordó cuando fue presidenta de la Academia y lo que contemplaba antes de otorgarle a un actor 'El Ariel de oro'.

“Siempre decía: 'El Ariel de oro hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando, que pueda dar las gracias coherentemente', porque darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, ya no ve, a mí me parece muy doloroso”, señaló la actriz.

Diana Bracho finalizó la charla deseando que la icónica actriz “esté bien”, y aconsejándole que "aprenda a estar sola... porque es lo que nos va tocando en la vida”.

Cabe destacar que los hijos de Silvia Pinal han asegurado que el regreso al teatro de la actriz ha ayudado contra la presunta depresión que padece.