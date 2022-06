Survivor México 2022. Ella es la yucateca que participa en el reality de TV Azteca

Comparta este artículo

MÉRIDA.— Survivor México 2022 dio inició este 15 de junio por el canal Azteca Uno, y para sorpresa de muchos yucatecos en esta edición hay una digna representante del Estado en el reality show de TV Azteca. La ahora integrante del equipo de los Jugares, Ale Saadi, es la joven de Yucatán, que está decidida a lograr ganar la competencia.

Survivor México 2022. ¿Quién es la yucateca que está compitiendo en el reality show?

Fue el pasado 7 de junio de 2022, cuando a través de redes sociales se confirmó la participación en el programa Survivor México 2022 de Ale Saadi, una joven bailarina y cantante de 27 años de edad, originaria de Mérida, Yucatán.

La yucateca también sostiene una relación de poco más de cuatro años con un joven cubano que radica en Mérida y es cantante e integrante de un grupo popular llamado "El Boom", que se presenta ciertas noches en un conocido bar de la Ciudad Blanca.

Asimismo, en aquella ocasión se dio a conocer que la yucateca quien ahora podremos ver en el reality show transmitido por Azteca Uno en punto de las 19:30 horas, se integró a la tribu Jaguar, aunque a este grupo también se le conoce como los Jaguares o el equipo de color amarillo.

Por su parte, Carlos Guerrero, 'El Warrior' o el Jefe Tribal, y quien se encarga de conducir el show, indicó que para que la yucateca pudiera formar parte de los concursantes que demostrarán su entereza en las playas de República Dominicana en esta tercera temporada de Survivor México 2022 tuvo que insistir mucho.

De acuerdo con Carlos, Ale Saadi junto votos por redes sociales, envió mensajes y correos por todos los canales posibles para ser tomada en cuenta y al final su insistencia logró demostrar que tenía lo necesario para formar parte de esta extenuante competencia.

Tras ser confirmada como concursante del programa de TV Azteca, la yucateca se definió como una persona que le gustan los retos. Asimismo, indicó que intentará ser la ganadora de esta tercera edición, la cual cuenta con 16 participantes, entre los que destacan Javier Ceriani, el periodista del programa de espectáculos, "Chisme No Like", y Tefi Valenzuela, quien estuvo envuelta en un tremendo escándalo luego de que su ex pareja, el actor Eleazar Gómez, la golpeó y ahorcó.

Survivor México 2022. La yucateca intentará convertirse en la campeona

Recordemos que el programa consiste en que un grupo, en esta ocasión de 16 personas, de distintas especialidades o carreras, compiten por ganar retos y por su puesto, llegar a la final para convertirse en el campeón que recibirá como premió dos millones de pesos.

Asimismo, los participantes se divide en dos tribus, Jaguares, representados por el color amarillo y Halcones, quienes son identificados con el color verde. A su vez, ambos equipos luchan por obtener comida y mejores condiciones para sobrellevar su estancia en las playas de República Dominicana, que es donde se graba el reality show.

Survivor México 2022. ¿Dónde ver el programa en vivo?

La tercera temporada de Survivor México 2022 puedes verla por la televisión sintonizando el canal Azteca Uno en punto de las 7:30. Pero si deseas verlo online puedes hacerlo por medio del sitio web oficial de TV Azteca y por la aplicación para dispositivos móviles, ambas opciones son totalmente gratuitas.

En las redes sociales del programa (Instagram, Twitter, Facebook) también podrás enterarte de todo lo que sucede en esta nueva edición.

Asimismo, desde este miércoles 15 de junio que dio inicio la competencia, se invitó a los televidentes a unirse a la conversación por medio de hashtag #SurvivorMéxico. A través de esta etiqueta, los televidentes también podrán compartir algunos de los mejores momentos del reality show.

Survivor México 2022. La yucateca demuestra su poder y destreza en el primer programa del reality

En la noche de estreno de la tercera temporada de Survivor México 2022, Ale Saadi le otorgó el primer triunfo al equipo de los Jaguares.

La yucateca se enfrentó al modelo Kenta SaKurai en el juego del laberinto por los suministros. Este retó de destreza fue estresante para Ale Saadi y Kenta pues no podían ver el laberinto. No obstante, la habilidad de la yucateca le ayudó a convertirse en la ganadora.