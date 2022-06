¿Zendaya embarazada de Tom Holland? Ella responde tras vídeo en TikTok

Comparta este artículo

EE.UU.— Zendaya ha respondido al polémico vídeo de TikTok que se ha hecho viral y que desató los rumores de que estaría embarazada de su novio, el actor Tom Holland. A través de una publicación, la actriz, cantante y modelo, dejó ver que no se tomó con humor el clip, asimismo, puso fin a las especulaciones de que estaría a la espera de su primer bebé con el protagonista de "Spider-Man: No Way Home".

Antes de que la actriz de la serie "Euphoria" desmintiera que está embarazada, en TikTok y posteriormente en otras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, se viralizó un vídeo en el que se muestra una ecografía que presuntamente habría compartido Zendaya en sus historias de Instagram.

Como era de imaginarse, el vídeo de inmediato generó revuelo, pues varios internautas creyeron que la actriz estaba a la espera de su primer hijo con Tom Holland.

Sin embargo, este vídeo no es más que una broma. La persona que lo hizo se unió a la tendencia llamada "Krissed", la cual consiste en crear clips en los que al final de la grabación se muestra a Kris Jenner, la mamá de las Kardashian y las Jenner.

En el caso del polémico vídeo del embarazo de Zendaya, la mamá de Kim Kardashian aparece despreocupada, bailando y aclarando que se trata de una broma.

Pese a que en el vídeo se aclara que es una broma, la actriz recurrió a sus historias de Instagram para expresar su enojo tras la viralización del mencionado clip de TikTok.

"Se dan cuenta, esta es la razón por la que no entro a Twitter. La gente inventa cosas sin ninguna razón... cada semana", escribió Zendaya en una imagen con fondo negro.

Cabe destacar que hace unas semanas, Zendaya y Tom Holland presumieron su amor. Aquella muestra de cariño fue por parte de la cantante, quien para felicitar a su novio por su cumpleaños publicó una romántica foto.