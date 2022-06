Actriz de "Me Caigo de Risa" muestra su rostro desfigurado

CIUDAD DE MÉXICO.— Jessica Segura es una de las actrices que suele estar alejada de la polémica, pero cuando "habla" suele causar revuelo. Anteriormente, generó escándalo al revelar el bajo sueldo que le pagaban en la serie ''Una familia de diez'', ahora vuelve a repetir la "formula", pues la actriz y comediante impactó al mostrar cómo quedó su rostro tras sufrir una fuerte caída en un programa de Televisa en el que laboraba.

Fue en el programa de YouTube, “Pinky Promise” conducido por Karla Díaz, donde la actriz de programas como “Una familia de diez” o "Me Caigo de Risa" contó cómo fue que su rostro quedó desfigurado tras una aparatosa caída.

En la plática que sostuvo la también comediante con la cantante de JNS, Jessica detalló que en julio de 2010 y tras las grabaciones de la telenovela "Teresa", fue invitada al programa Se Vale, sin embargo, nunca imaginó que su participación tendría una terrible consecuencia, pues sufrió un grave accidente, que la dejó año y medio sin trabajo.

Jessica Segura detalló que su rostro se deformó luego de que salió volando de una catapulta, y más allá del susto porque no logró caer en la colchoneta de protección, la integrante de la 'Familia disfuncional´sufrió varias lesiones que provocaron que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente.

La comediante de "Me Caigo de Risa" agregó que pasó meses en muletas, por lo que el accidente aún continúa en la memoria colectiva.

A modo de "exclusiva", Jessica Segura mostró por primera vez la fotografía de cómo estaba su rostro desfigurado, tras la fuerte caída en el programa de Televisa.

"Me rompí la nariz en cinco. Me fracturé la muñeca derecha, me lastimé el cuello, la espalda y las dos rodillas después de esa caída que todo el mundo dice 'ay x, por qué le dan miedo las alturas', por esto", explicó la actriz entre risas.