La Academia 2022. Participantes tendrían Covid-19; reportan varios casos

La Academia 2022 está por llevar a cabo su segundo concierto este domingo 19 de junio, sin embargo, los participantes estarían en riesgo luego de que se filtrara que varios podrían tener Covid-19. Cabe mencionar que esta no es la primera polémica que desata el programa de TV Azteca pues hace unos días se dio a conocer que los alumnos encontraron gusanos en su comida y además están criticando a la producción por el bullying al que están sometiendo a Rubí, la quinceañera viral.

Ante el supuesto rumor de varios brotes de Coronavirus en La Academia 2022 muchos se preguntan qué pasará con él programa. ¿lo van a cancelar? Esto sabemos al respecto.

La Academia 2022: ¿Qué participantes tendrían covid-19?

De acuerdo a lo que reveló TV Notas, fueron integrantes del equipo de producción quienes reportaron tener cinco casos de Covid-19, sin embargo, aseguraron que ya fueron varios alumnos los que presentaron síntomas del virus como tos constante y malestar en el cuerpo, aunque hasta ahora no se han confirmado nombres.

Asimismo, la revista compartió que TV Azteca se estaría negando a realizarles pruebas de Covid-19 a los participantes de La Academia 2022, pues quieren tratar de mantener la calma y ver otras formas de "controlar la situación".

Recordemos que los 18 participantes están todos juntos y conviven en la misma casa, por lo que de ser ciertos los casos de covid-19 en el programa de TV Azteca, existe el riesgo de que la enfermedad se propague entre todos los académicos.

Una de las medidas que estaría pensado tomar la producción es, realizar los próximos conciertos a puerta cerrada; es decir, sin público, para evitar problemas.

Hasta el momento, "La Academia" no ha confirmado o desmentido dicha información, aunque en sus redes sociales publicó algunos vídeos del ensayo general para el próximo concierto.

¿Quién fue el primer eliminado de La Academia 2022?

Roberto Poot fue el primer eliminado de La Academia 2022 el pasado domingo 12 de junio de 2022. El joven, quien tiene 20 años y es del estado de Quintana Roo, interpretó la canción "Mariposa teknicolor" de Fito Páez, pero no convenció a ninguno de los jueces pues Arturo López Gavito le dijo que no canta y que además es muy malo actuando en el escenario. Por su parte, Lolita Cortés le hizo saber su desagrado y comentó que esperaba verlo con otro tipo de canción si es que llegaba al segundo concierto.

Pese a eso, Alexander Acha, cantante y director del reality de TV Azteca, salió en defensa de Roberto asumiendo parte de la culpa de la mala interpretación del alumno, pues les comentó a los jueces que la canción no había sido la adecuada y que él era un cantante de rock; desafortunadamente, los críticos no cambiaron su postura y dieron a entender que si no pudo cantar un tema de ese estilo, menos podría cantar una canción de rock.

¿Cuándo y dónde ver La Academia 2022 en vivo?

La Academia 2022 se puede ver en vivo hoy y todos los días a través del sitio web de TV Azteca o desde el canal de Youtube.

Clic aquí para ver La Academia en vivo por Youtube

Clic aquí para ver La academia en vivo por TV Azteca

Asimismo, el segundo concierto de La Academia 2022 será este próximo domingo 19 de junio de 2022 a las 7:30 pm y puedes puedes seguir la transmisión en vivo por Azteca Uno o en cualquiera de los sitios mencionados anteriormente.