Lupe Esparza de disculpa con Christian Nodal por decir que su éxito sería pasajero

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que es de sabios rectificar, por lo que Guadalupe Esparza -líder de Bronco- aparentemente no tuvo reparo en disculparse con Christian Nodal al considerar que su primer éxito sería el único de su carrera.

Si bien últimamente Nodal ha estado entre polémicas, como su nueva relación con Cazzu y el pleito musical con J-Balvin, no deja de ser uno de los exponentes de la música banda más importantes en México. No obstante, el joven intérprete aún recuerda que diversos cantantes lo habían despreciado en sus inicios, algo que reveló a sus seguidores en mayo pasado.

Lupe Esparza se disculpa con Nodal

En respuesta, Lupe Esparza se disculpó con el también ex de Belinda y a través de uno de los programas más vistos de México explicó:

"Lo que pasa es que yo siempre he dicho que cuando sale un artista nuevo, y sale una canción [...] es su debut y despedida, porque así sucede normalmente, no hay un escalonamiento (...) en este caso con Nodal me equivoqué, yo pensé que esa canción que fue super éxito hasta ahí va a llegar, yo creo que lo supieron hacer muy bien", reconoció.

Asimismo, mencionó que desea que Nodal se quede en el mundo de la música por su talento y no por las polémicas que giran en torno a él.

"Todo México se paralizó porque rompió con Belinda. Todo mundo estuvimos preocupados, pero la música de él, la verdad a mí me gusta".

Aunque no mencionó si haría una colaboración con el intérprete, resulta curioso que ambos tengan sendos temas con la reina de la música grupera Ana Bárbara.