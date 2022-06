Quién es Tyler Sanders, actor de ''Fear The Walking Dead'', hallado sin vida en su residencia

Comparta este artículo

Tyler Sanders, actor de 18 años y conocido por su participación en las series "Fear the Walking Dead" y "9-1-1: Lone Star", fue hallado inconsciente y sin vida en su residencia en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Aunque no se reveló más detalles sobre el deceso, el representante del joven actor; Pedro Tapia, emitió un breve comunicado en el que pidió a la prensa "respeto" por el difícil momento que enfrenta la familia Sanders.

"Tyler era un actor talentoso con un futuro brillante. Viene de una familia maravillosa y les pedimos que se respete su privacidad en este difícil momento", señaló.

¿Quién es Tyler Sanders?

Tyler Sanders comenzó su carrera en la actuación a los 10 años y su nombre aparece en créditos de series como "Fear the Walking Dead", donde interpretó a la versión joven de Jake Otto, originalmente interpretado por Sam Underwood.

En 2019 formó parte de la serie de Prime Video "Just Add Magic", una producción basada en la novela juvenil Just Add Magic de Cindy Callaghan. Su personaje incluso se convirtió en una de las figuras recurrentes. Justo por esta participación fue nominado en el 2021 a un premio Daytime Emmy.

También tuvo un lugar en la serie "9-1-1: Lone Star" de tres temporadas, en la que compartió escena con estrellas como Rob Lowe y Liv Tyler. En el programa centrado en un sofisticado bombero que debe encontrar un equilibrio entre su labor y su vida familiar, Tyler apareció en la tercera temporada.

Durante 2018 también tuvo la oportunidad de unirse al elenco de "The Rockie" junto a Nathan Fillion y Eric Winter para ABC.

Además, a sus 18 años, Tyler Sanders también participó en películas como "The Reliant" y se le podrá ver en el thriller "The Price We Pay, aún sin estrenar".