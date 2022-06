Lucero y Mijares. Lo besa y le "reprocha" en pleno concierto

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Lucero y Manuel Mijares volvieron a estar juntos para el deleite de sus fans, quienes presenciaron un memorable concierto en el Auditorio Nacional este pasado viernes 17 de junio. Asimismo, los cantantes lograron emocionaron a los asistentes con la interpretación de sus más grandes éxitos y la buena relación que sostienen y demostraron en el escenario. Sin embargo, el momento cumbre del show se dio cuando la llamada "Novia de América" besó a su exesposo y causó furor entre el público.

Lucero besa a Mijares en pleno concierto

Durante su primer concierto de la gira "Hasta que se nos hizo", Lucero y Mijares cautivaron a los asistentes y no solo por las canciones que interpretaron, también por su actuación en el escenario, donde la pareja se mostró muy divertida y coqueta.

Y es que desde el inicio su interacción causó sensación, pues la pareja apareció en el escenario tomados de la mano, pero el momento que cautivó a sus fans fue cuando la también actriz besó al padre de sus dos hijos: Lucerito y José Manuel.

El momento quedó captado en un vídeo, en el que se puede observar a Mijares cantando cuando de repente se acerca Lucero y le da un beso que, de acuerdo con la expresión de su rostro, lo tomó por sorpresa. Si bien, los cantantes han demostrado tener una buena relación de amigos, el contacto físico entre ellos sigue siendo algo que asombra a todos, incluso al intérprete de "El privilegio de amar".

Lucero le hace un "reproche" a Mijares en pleno concierto

Aunque Lucero y Mijares han dejado claro que tras su divorcio han logrado forjar una gran amistad, parece que a la intérprete de "Electricidad" le quedaban algunas cosas por decirle a su exesposo, por lo que aprovecho el escenario del Auditorio Nacional para "reprocharle".

El primer "reclamo" de Lucero se dio cuando vestida con un espectacular atuendo rojo de lentejuelas reapareció en escena, pero antes de cantar a dúo con Manuel el tema “Me alimento de ti”, ella comentó lo siguiente de su vestido:

“Manuelito me dice que siempre saco los mismos vestidos, y le digo ‘es para lo que me alcanza’ – comentó Lucero a manera de broma, pero al no ver reacción de la gente dijo - no pegó el chiste, lo decía por lo de la pensión, pero tú sí que vienes echando tiros, están muy padres tus zapatos – los cuales eran brillante y Mijares dijo que se los robó a Emmanuel”.

El segundo "reproche" se dio por parte de Mijares a Lucero, pues cuando la pareja interpretó “No hace falta”, la actriz dijo que la canción era uno de los temas que más le gustaba de Mijares, pero él aseguró que no sabe sus canciones, por lo que ella dijo que demostraría que no era así.

“Se las sabía, pero se les olvidó”, indicó Mijares y se escuchó una expresión de sorpresa desde el público por la declaración, que claramente hizo referencia a su divorcio.

El último "reproche" lo habrían protagonizado juntos, pues en un momento del show, Mijares estando solo en el escenario dijo: “vamos a aprovechar este momento que no está Lucerito, porque luego no me deja cantar mis canciones”, antes de cantar “Si me tenías”.

Sin embargo, a la mitad de la canción Lucero entró al escenario para reclamarle: “No quedamos que esa canción no”. La cantante explicó que es “malísima esa canción, es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”, pero a pesar de sus comentarios empezó a cantarla.

Mijares continuó y en un momento de su interpretación se golpeó el pecho, por lo que ella señaló que ahora Manuel haría telenovelas y lloraría. Los cantantes finalizaron la canción con dándose un abrazo, pese a que el público clamaba por un beso.

Cabe destacar que en el concierto también participó su hija Lucerito Mijares, quien cautivó a los asistentes con su voz y su sentido del humor del que dio muestra cuando fue captada imitando a su papá, acción que causó las risas.

¿Mijares y Lucero podrían volver a estar juntos como pareja?

Lucero y Mijares se casaron en 1997, tras su boda —que fue transmitida por el canal de Las Estrellas de Televisa— se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo, pero su historia de amor llegó a su fin en 2011, cuando anunciaron su divorcio.

Desde su separación ha dado muestra de la buena relación que llevan, sin embargo, ahora que se han reencontrado para dar conciertos juntos sus fans han externado su deseo porque la pareja retome su relación sentimental, ¿esto podría pasar?

La realidad es que aunque Mijares y Lucero demuestren tener muy buena química en el escenario, su relación es solo profesional y afectiva, pues ambos sostienen un romance con otras personas.

En el caso de Manuel Mijares, él se encuentra saliendo con Guadalupe de la Vega, mientras que Lucero desde hace varios años tiene un noviazgo con el empresario Michel Kuri.