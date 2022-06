Comparta este artículo

EE.UU.— Thalía desató la preocupación tras una publicación en redes sociales. La cantante y actriz recurrió a Instagram para dar detalles sobre su próximo proyecto, del cual se ha dicho que se trata de un nuevo álbum o su esperado regreso a las telenovelas, sin embargo, esta noticia se vio empañada luego de que sus fans se percataron de que la intérprete de "Amor a la mexicana" tenía moretones en las piernas.

Thalía muestra sus piernas con moretones, ¿quién la lastimó?

A través de sus historias de Instagram, Thalía publicó un vídeo en el que presumió sus espectaculares piernas a pesar de tener 50 años. En ese mismo clip también dejó ver los moretones que tiene en la parte posterior de su extremidad, y que por supuesto desataron la preocupación de sus fans.

Pero previniendo las especulaciones, la cantante explicó que esas marcas en su piel eran las consecuencias luego de tres días de filmación para su próximo proyecto.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! [¡Vamos, sigue filmando!] Lol”, escribió la protagonista de los inolvidables melodramas María Mercedes (1992), Marimar (1994) y María la del barrio (1995).

¿De qué se trata el nuevo proyecto de Thalía? Esto es lo que sabemos

Luego de que Thalía alarmó a sus seguidores al compartir una publicación en la que se le ve posando frente a un gran espejo y mostrando sus piernas con varios moretones, sus seguidores también pudieron observar que la cantante al momento de compartir este vídeo se encontraba en un camerino, por lo que han empezado a sentir curiosidad por el nuevo proyecto de la cantante.

Para deleite de sus fans, hace unos días, la actriz de Rosalinda (1999) a través de sus historias de Instagram dio a conocer que se encuentra preparando su regreso con un nuevo álbum.

Al igual que ahora, que causó preocupación con las marcas que "presumió" en sus piernas no dio muchos detalles, por lo que hasta el momento no sabe qué género interpretará, aunque ha dejado ver que tendrá una colaboración con la influencer y cantante Kenio Os.

“Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”, indicó en un vídeo que grabó desde un estudio.

¿Cómo se encuentra Thalía? ¿La enfermedad de Lyme que padece le sigue afectando?

Hace unos días, Laura Zapata se dijo triste y preocupada porque la cantante no la ha estado pasando bien en los últimos meses debido a los fuertes dolores que le provoca la enfermedad de Lyme que padece desde hace más de 12 años.

Pero Thalía a través de un vídeo de TikTok habló de cómo ha sobrellevado su padecimiento.

“Ahora me siento fantástica gracias a los tratamientos que he seguido, un cambio de vida saludable, alimentación sana, ejercicio y una mente positiva... Me enfermé muchísimo, casi pierdo la vida, perdí el cabello, masa muscular, perdí las ganas de salir adelante. Muchos fueron los antibióticos que usé por dos años, y el cariño de mi familia y de los míos me sacó adelante”, explicó la intérprete de "Arrasando".