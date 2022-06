Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Sobre la relación entre Toñita y Yahir siempre se ha especulado, pues los exintegrantes de La Academia en diferentes ocasiones han asegurado tenerse un profundo cariño, incluso la originaria de Tantoyuca, Veracruz, ha dicho que su relación con el cantante va más allá de la amistad. Pero ahora, la interprete de "De mí no te vas a burlar" confesó que mantuvo un amorío con el también actor.

Toñita confiesa que tuvo un amorío con Yahir por varios años

En entrevista con el programa "De primera mano", Toñita por primera vez reveló que sostuvo una relación con Yahir durante muchos años. La ex académica también sorprendió al indicar que su romance con el conductor de La Academia 20 Años fue sin etiquetas, aunque señaló que lo intentaron, pero no les fue posible.

“No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”.

Toñita también contó que Yahir y ella no pudieron tener una relación sentimental como tal porque buscaban algo diferente, ya que mientras ella quería un noviazgo serio, el intérprete de "Llegaste a mi vida" sólo quería divertirse.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio... no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto... no sé si tenga una ahorita”, puntualizó la cantante.

La intérprete de "Soy yo" mencionó que aunque muchos no crean que sea verdad, ella lo “disfrutó” y “gozó” mientras duro.

“Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé...”, aseveró la cantante.

¿Toñita y Yahir fueron novios?

En entrevistas anteriores, Toñita y Yahir no habían querido confirmar o negar si tuvieron una relación o un amorío, pero la ex académica en alguna ocasión aseguró que ese "rumor" era un secreto que se llevaría a la tumba.

Por su parte, Yahir en una ocasión declaró que su amistad siempre se había basado en piropos y “sabroseos”, pero sin aclarar si tuvieron una relación sentimental.

“Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también”, detalló el cantante en entrevista con Infobae México.