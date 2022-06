Ella sería la nueva novia de Piqué; captan a Gerard en Suecia tras ruptura con Shakira (FOTO)

Luego de que Piqué y Shakira anunciaran su separación por una supuesta infidelidad del futbolista, mucho se ha dicho de la que podría ser su nueva novia y es que aunque se reveló que su nombre empieza con "C" y que era una joven de 20 años que trabajaba en una de las empresas de Gerard, esto aún no ha sido confirmado.

Sin embargo, este fin de semana, Piqué fue captado con una mujer rubia durante una fiesta en Estocolmo, Suecia. Cabe mencionar que la chica con la que estaba acompañado es muy diferente a la que describieron los medios españoles, lo que indicaría que el futbolista del Barcelona simplemente estaría tratando de olvidar a Shakira no solo con una, sino con muchas mujeres. Aquí los detalles.

Piqué aprovechó sus vacaciones con el Barcelona y viajó hasta Estocolmo para acudir a la cumbre internacional "Brilliant Minds" la cual reúne a varias personalidades del sector político, económico, deportivo y del espectáculo como la Alicia Keys, Emma Watson, Edward Norton, la modelo Naomi Campbell y hasta el ganador del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

El futbolista de 35 años acudió a la fiesta que se realizó después del evento el pasado viernes 17 de junio y fue captado por la influencer sueca, Katrin Zytomiersk. En la imagen se observa a Piqué en compañía de otra mujer de la cual hasta el momento se desconoce su identidad.

En entrevista con Laura Fa y Lorena Vázquez de "Mamarazzis", Katrin explicó que se acercó a Piqué en la fiesta en Estocolmo, para pedirle un saludo para su hijo pero Gerard se negó y decidió tomarle la foto para postearla en sus redes sociales con un mensaje recriminando su actitud:

"Escúchame perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían sexo contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo y me dijiste que no. ¿Tú quién eres?".

Sin embargo, no pensó que dicha publicación causara tal revuelo e incluso se vio obligada a cerrar su cuenta tras recibir miles de mensajes de personas desconocidas.

"Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído."