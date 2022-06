La Academia 2022. Lolita Cortés y Alexander Acha tienen fuerte pelea (VÍDEO)

Comparta este artículo

Lolita Cortés y Alexander Acha fueron parte de una fuerte pelea en La Academia 2022 durante la emisión del sábado 18 de junio. Fue durante la presentación de Cesia y Andrés que el director y la jueza de hierro pusieron un poco tenso el ambiente del programa.

Cabe mencionar que La Academia 20 años está siendo foco de muchas críticas, no solo por el tipo de producción que están presentando, sino por toda la polémica que ha habido respecto a los alumnos y las opiniones de los jueces. Aquí los detalles.

Así fue la pelea de Lolita Cortés y Alexander Acha en La Academia

Todo sucedió después de las interpretaciones de Cesia y Andrés, quienes interpretaron “Vive” de Kabah, famosa agrupación de pop de los 90’s y es que aunque Ana Bárbara y Arturo López Gavito coincidieron que sí hubo una ligera mejoría, tanto Horacio Villalobos como Lolita Cortés revelaron que fue una muy mala elección de canción y además una muy mala interpretación por parte de los alumnos.

“Vamos empezando porque es una canción que le dieron a Kabah... Yo pensé que lo peor de ustedes era la vestimenta, no, fue su interpretación, me di cuenta de que ninguno baila" arremetió Lolita

Después, se fue contra Andrés y le dijo que además de cantar terrible también baila muy mal; incluso le aseguró que prefería que se fuera si va a seguir teniendo ese tipo de presentaciones.

"Mi queridísimo Andrés, de verdad pensé que lo peor es que no bailabas, estabas clavado en el piso, pero cuando empezaste a marchar dije, no, lo peor es que se mueva, prefiero que se vaya”, dijo Lolita Cortés.

En cuanto a Cesia, señaló que no tiene aire ni memoria, pero tampoco sabe bailar. La ‘Crítica de Hierro’ también aseguró que era una falta de respeto para los aspirantes que se quedaron sin la oportunidad de demostrar su talento en el escenario, así como para su familia y para ellos mismos.

Alexander Acha arremete contra Lolita Cortés

Ante dichas críticas de Lolita Cortés, Alexander Acha, director de La Academia 2022, decidió enfrentar a la jueza de hierro y pedirle de favor que mejor se enfocara en lo bueno y no siempre en lo malo, pues era imposible que apenas en el segundo show del reality los alumnos ya tuvieran participaciones perfectas tal y como ella lo estaba pidiendo.

"Tú lo sabes perfectamente bien, entonces, dejemos de hacer show un poco y digámosle lo que si se vio bien”, dijo Acha.

Por último, Lolita Cortés respondió con números y le preguntó al director si en una semana no era capaz de montar una canción de tres minutos o minuto y medio por cantante, a lo que Acha respondió que “no”, lo que desató aun más el enojo de Cortés.

“Señor, le voy a decir una cosa, perdóneme, con los años de experiencia que tengo, matemáticamente claro que se puede... Cesia no cantó mejor, se estaba ahogando y ella no se puede subir al escenario así”, añadió Lolita.

“Si les van a poner una canción así, les digo en serio y se lo dije a usted como director, cuidado, porque yo me voy encima, puedo montar un musical con dos ensayos generales... se trata de ustedes si quieren tener una carrera o no, no de abracitos ni apapachitos porque este tiempo al aire cuesta y cuesta mucho dinero".