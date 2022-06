Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Federica Quijano, actual diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista de México e integrante del grupo Kabah, hace un tiempo generó revuelo luego de que en la Cámara de Diputados quedará al "descubierto" su verdadero nombre. Ahora la intérprete de "La calle de las sirenas" habló de este alborotó que se generó y aclaró cuál es su nombre real y porque su nombre artístico es otro.

''Federica de Kabah'' reacciona a polémica por su nombre real; ¿Cómo se llama realmente?

Fue el pasado mes de abril que la cantante dio mucho de qué hablar al ser "revelado" su nombre verdadero. Incluso la también diputada se convirtió en tendencia de Twitter por este hecho.

En entrevista con la revista Quién, Federica Quijano explicó la razón por la que no usa su nombre real en su carrera artística y porque sí lo usa en su faceta como funcionaria.

Asimismo, aclaró cuál es su nombre real y porque lo cambió cuando se unió al grupo musical famoso por éxitos como "Vive", "Al pasar", "La vida que va", "Te necesito", entre otros más.

El nombre real de Federica Quijano es Janine Patricia Quijano Tapia, pero la cantante y diputada indicó que para todos siempre será “Federica”, incluso para su familia, que es como la conocen algunos parientes.

En cuanto al por qué lo cambió cuando se unió a Kabah, la cantante señaló que porque se les dio la oportunidad y ella decidió aprovecharlo al igual que su hermano Héctor Quijano Tapia, mejor conocido como 'Apio'.

”Sigo siendo Federica en todos lados. El nombre nunca lo quise cambiar porque era irrelevante, pero cuando empezó Kabah y nos dijeron que podíamos cambiarnos los nombres, todos lo hicimos. Al final, los que decidimos quedarnos con ellos fuimos El Apio y yo”, contó a Quién

Federica Quijano revela cómo surgió la idea de llamarse así al integrarse a Kabah

En la entrevista, la cantante indicó que la creación de Kabah fue idea de ella y una personal manager. Cuando la idea se concretó, se les sugirió a los integrantes que podían cambiarse los nombres. A ella no le molestaba su nombre, pero le pareció una buena idea, y fue su personal manager, quien le sugirió que se pusiera Federica.

“Fitte era nuestra personal manager y ella y yo fundamos Kabah. Yo fui la de la idea de tener un grupito y cuando nos dijeron que nos podíamos cambiar los nombres dije: ‘Qué cool’. A mí no me molestaba mi nombre. Todo el mundo me decía Jan, pero me dijo Fitte: ‘¿Por qué no te pones Federica?’.

Janine Patricia reveló que ella tenía pensado ponerse María José, porque es un nombre que le gustaba, además de que en ese entonces todavía no se había integrado al grupo la real María José, quien muchos identifican por su tema "No soy una señora".

“¡Y a mí me gustaba el nombre de María José!... pero la manager me dijo que no había ninguna famosa, más que Federica Armendáriz, que se llamara así, y que eso era una fortaleza”, detalló la cantante.

¿Federica Quijano o Janine Patricia?

En cuanto al nombre que suele usar, la cantante y diputada del Partido Verde Ecologista de México, mencionó que "sólo una amiga de la primaria le dice Janine, pues incluso sus sobrinos no saben que me llama así.

“Sólo una amiga mía desde la primaria, que es bien terca, me dijo: ‘Yo te voy a decir Jan toda mi vida’. Pero mis sobrinos no saben que me llamo Janine”, externó la intérprete de "Florecitas".

Federica agregó que le sucede lo mismo a su hermano, quien se llama Héctor, pero todos le dice "El Apio", es decir, su apodo.

La cantante finalizó destacando que le pareció un poco absurdo que apenas se den cuenta que usa su nombre real en el ámbito político, pues desde septiembre que es diputada lo ha hecho.

“Los memes recientes salieron porque descubrieron que me llamo Janine. A ver: llevo desde septiembre siendo diputada y ahí está mi nombre y apenas ahorita se dan cuenta... me da mucha risa porque hay muchísimos artistas que se cambian el nombre: Juan Gabriel, Chayanne...”, concluyó Federica Quijano.