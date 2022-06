Fortuna de Amber Heard: Abogada revela que no tiene dinero para pagarle a Johnny Depp

Amber Heard perdió el juicio contra Johnny Depp y tendrá que pagarle 10 millones de dólares luego de que el jurado determinara que sí difamó a su exmarido al publicar un artículo en "The Washington Post" en el que hablaba de la vilencia doméstica que había sufrido y lo catalogaba como "figura pública que representa el abuso".

Ahora, de acuerdo a información que reveló su abogada. Elaine Bredehoft, Amber Heard estaría en quiebra y no tendría el suficiente dinero para poder pagarle al actor de "Piratas del Caribe". Aquí todos los detalles.

Farándula Johnny Depp vs Amber Heard, este fue el veredicto final del jurado (VÍDEO)

Farándula Johnny Depp vs Amber Heard: Así reaccionaron tras el veredicto final del jurado (FOTOS)

Fue durante el programa "Today" de la cadena NBC que la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, fue cuestionada sobre el juicio y sobre si la actriz podrá pagar la indemnización a Johnny Depp, a lo que la especialista respondió lo siguiente:

"Oh no, absolutamente no".