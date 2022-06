Shakira y Chris Evans en la misma tendencia: ¿Qué pasó entre ambos?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un gran alboroto en redes sociales causó el hecho de que Chris Evans comenzara a seguir en Instagram a Shakira, en medio de los rumores de una supuesta separación del futbolista Gerard Piqué.

¿Será que el intérprete de Capitán América se suma como un prospecto más para Shakira? Y es que sería "uno más", luego de que las redes también estallaran ras un vídeo en el que se presume que Henry Cavill cayó bajo los encantos de las caderas de Shakira.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Como se informó, el diario español "El periódico" reveló que Piqué le había sido infiel a Shakira,y aseguró que el futbolista vive desde hace semanas solo en su apartamento. Aunque la pareja fue vista junta esta semana, no han dado declaraciones sobre los rumores.

Además, trascendió la presunta identidad de la mujer con la que Piqué habría engañado a la madre de sus dos hijos, quien en marzo pasado presentó su nuevo tema "Te felicito", que muchos consideran una indirecta al defensa del Barcelona. Cabe destacar que tras los rumores de separación, el ya exitoso vídeo suma más de 60 millones de reproducciones a través de YouTube.

¿Chris Evans o Henry Cavill? Shakira en las tendencias

No obstante, tal parece que Shakira ha estado muy pegada a las redes sociales, pues luego de que el vídeo de Henry Cavill reaccionando a su llegada a la alfombra roja de la película "The Man from U.N.C.L.E." se hiciera viral, parece que la colombiana decidió darle "follow" en sus redes sociales, siendo correspondida: ¿Acaso eso es una especie de "match"?

Ya de paso, Shakira dio "follow" al actor americano Scott Eastwood, Sam Heughan y Chris Evans, siendo el actor de Marvel quien le devolviera el "seguido", lo que causó varias reacciones y comentarios a través de las redes sociales.