Yulianna Peniche llora al confirmar ruptura con el ''Parejita'' López (VÍDEO)

Yulianna Peniche, actriz y conductora, dio a conocer que terminó con José Luis "Parejita" López. Así lo confirmó este jueves en "Las estrellas bailan en Hoy" proyecto de Televisa en el que se encuentra participando al lado de Alfredo Tame, conductor en Televisa Deportes.

Yulianna se mostró muy conmovida y sensible ante dicho momento, pues también reveló que está pasando varias situaciones personales en conjunto, ya que recientemente falleció una de sus perritas a la cual consideraba como parte de su familia. Aquí los detalles.

Yulianna Peniche reveló ante las cámaras de "Hoy" y con lágrimas en los ojos que decidió terminar su relación con el Parejita López debido a que no tenían los mismos objetivos ni las mismas metas de vida, y, aunque ya le había dado el anillo de compromiso, nunca hubo planes de boda y sintió que su noviazgo no iba a avanzar más. Además, la actriz agregó que nunca vivieron juntos.

“Creo que no íbamos para el mismo lado y no teníamos el mismo plan, así que lo mejor fue terminar, porque no íbamos a pasar a otro nivel”, dijo