Christian Nodal y Cazzu captados abrazados y ''besándose'' en Bolivia: VÍDEO

Comparta este artículo

BOLIVIA.— La historia entre Christian Nodal y Cazzu parece que no ha llegado a su fin, pues a pesar de que hace unas semanas la cantante argentina aseguró que no tiene una relación sentimental con el exprometido de Belinda, y que prefiere estar soltera por ahora, la intérprete de "Maléfica" fue captada en actitud muy romántica con el sonorense.

Christian Nodal y Cazzu captados abrazados y ''besándose'' en Bolivia

Mediante fotos y vídeos filtrados en redes sociales como TikTok y Twitter, se mostró al intérprete de "Botella tras botella" y a Cazzu dándose varias muestras de afecto el uno con el otro en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, país en el que el exnovio de Belinda tenía programado un concierto este pasado viernes 17 de junio.

De acuerdo con un vídeo compartido en TikTok, por el usuario identificado como @cazzuglobal, el sonorense y la argentina tendrían más que una amistad, pues fueron fueron vistos agarrados de la mano al llegar al concierto de Nodal.

En otro clip que también desató los rumores de una posible relación sentimental entre el exprometido de Belinda y la intérprete de "Mucha data", se puede observar a Christian Nodal abrazando por la cintura a Julieta Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu.

Pero si de muestras de afecto hablamos, el vídeo en el que Christian Nodal y Cazzu fueron captados presuntamente besándose antes de que él subiera al escenario, sería una razón más para especular que los cantantes son pareja.

Cabe destacar que aunque la argentina ya dijo que ella quiere conservar su soltería por un tiempo, el intérprete de “De los besos que te dí” no ha negado su cercanía, por el contrario, se ha dejado ver con ella e incluso ya son varias veces que ha sido captado tomado de la mano de la cantante antes de subir al escenario, por lo que con la filtración de este tipo de fotos y vídeos Christian Nodal y Cazzu han provocado que se les vincule de manera romántica.

Christian Nodal saca a fans de su concierto: "a mí no me están respetando"

El intérprete de "No te contaron mal" en su visita por Bolivia, no solo causó revuelo al ser visto muy romántico con su "amiga" la cantante Cazzu, también generó los comentarios luego de que se mostrará furioso en pleno concierto ofrecido en el Estadio Real Santa Cruz, en Bolivia.

De acuerdo con un vídeo que circulan en internet, la causa del enojo de Nodal habría sido el comportamiento de unos asistentes, quienes le faltaron al respeto al cantante y él no lo toleró.

En el clip se puede observar cuando mientras cantaba uno de sus exitosos temas interrumpió su interpretación para pedirle a su equipo que sacará a ciertas personas y les devolvieran su dinero, pues el sonorense no iba a soportar que le estén aventando hielos.

En la grabación se puede ver cuando un par de personas le arrojan unos cubos de hielo, por lo que el cantante enfurece.

"Sácalos a la ching*d* y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", gritó Christian Nodal en pleno escenario.

No obstante, la prensa local reportó que los asistentes al concierto de Christian Nodal se encontraban molestos porque el cantante había llegado una hora tarde a la presentación.

Cancelan concierto de Nodal en Bolivia, esta es la razón del por qué

Luego de concierto dado el 17 de junio, Christian Nodal se convirtió en tendencia de redes sociales el pasado domingo 19 de junio al darse a conocer que el concierto que tenía programado para ese día fue cancelado horas antes de que se llevara al cabo.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, se indicó que la presentación del exnovio de Belinda quedaba cancelada.

“La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su tour Forajido queda cancelada”, se lee en el documento oficial.

De acuerdo con medios internacionales, la razón por la que no se llevó al cabo el concierto del domingo fue por incumplimiento de contrato por parte de los organizadores, sin embargo, no se dieron más detalles al respecto.

Por su parte, JG Music, empresa que representa al cantante se deslindó de cualquier responsabilidad y lamentó que los fans de Christian hayan sido decepcionados: “Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”, finalizaron.