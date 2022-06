La Academia 2022. Lolita Cortés calla a Horacio Villalobos ''Usted no canta'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

La Academia 2022 continúa con polémicas pues luego de que Lolita Cortés se peleara con Alexander Acha, director del reality, ahora la jueza de hierro protagonizó una pelea con Horacio Villalobos, actor y conductor que también se encuentra como jurado.

Cabe mencionar que el famoso programa de TV Azteca está siendo blanco de críticas por parte de los usuarios pues aseguran que nada les está saliendo bien. Incluso en redes sociales ya "solicitaron" a la producción la salida de Yahir como conductor, argumentando que no sabe cómo llevar el programa.

Asimismo, en días pasados alumnos se quejaron de que encontraron gusanos en su comida y surgió el rumor de que varios participantes tenían covid-19.

Así fue la pelea de Lolita Cortés y Horacio Villalobos en La Academia

Todo sucedió con durante la presentación de Jackie, quien cantó "Mala fama" de Danna Paola, y el primero en dar su crítica fue precisamente Horacio Villalobos, quien le dijo que fue una imitación de la cantante mexicana y que ya no quería ver una copia, quería ver y escuchar a la verdadera Jackie por lo que no convenció al fuerte crítico.

"Bailaste, cantaste, pero como Danna Paola, tú tienes otro talento y nosotros queremos ver a Jackie. Los ademanes son de Danna Paola"

Segundos después, Lolita Cortés lo interrumpió asegurando que no se puede cambiar el color de voz de una persona y que Jackie sí estaba cantando como ella, asimismo arremetió en su contra asegurando que Horacio no podía opinar porque él no era cantante.

Estoy segura que esa es su verdadera voz, no puedes cambiar el color de voz de un cantante. Este señor (Horacio) ni canta y ni sabe cómo pedir las cosas", declaró Lolita

La juez de Hierro le dijo a Horacio que se callara, pues ya había pasado su momento de dar la crítica, a lo que Horacio respondió: “No me callo, no me calles”.

Apio Quijano responde a Lola Cortés tras críticas a Kabah

Esto sucedió durante el segundo concierto del reality y tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema "Vive", uno de los grandes éxitos de la banda: "Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentos ha sido Maria José… Kabah, eso es todo", dijo.

Las duras palabras de Cortés llegaron hasta los oídos de Apio Quijano, integrante del grupo, que a través de un video que publicó en sus redes sociales, respondió a la juez y le dejó claro que no permitirá que lo insulte a él ni a sus compañeros.

"Me llegó un video de esta mujer, Lola Cortés, criticando a Kabah. Llevamos 30 años de carrera y bien que mal tenemos éxitos de muchos años", dijo el artista, para luego demeritar la carrera de la actriz: "Yo no me voy a meter con tu carrera, porque hay mucho qué decir; buen o en realidad no hay tanto qué decir… una mujer de musicales del 90, donde desapareciste", agregó.

Apio también aseguró que a diferencia de Lolita, ellos no tienen que inventar un personaje para brillar en el medio y le pidió respetar el trabajo y la carrera de los artistas, por más que a ella no le gusten:

"Respeta el trabajo de tus compañeros. Te conozco, te conozco bien. Déjanos en paz", recalcó.

El clip de Quijano dividió opiniones en Tik Tok, pues aunque muchos lo defendieron y aplaudieron su reacción, otros opinaron que Lolita solo dijo la verdad, ya que si no fuera por el 90’s Pop Tour nadie se acordaría de ellos:

"Estuvo mal lo que hizo la señora, pero también ¿dónde estuvieran ustedes si no sale la idea del noventa pop Tour? Ahí tampoco puedes juzgar", "Pues éxitos de Kabah muy recientes no hay, también son de los 90 y eso no significa que canten bien", "Son un grupo exitoso, a mí me encantan, pero mentiras no dijo", son solo algunos de los cometarios que pueden leerse.