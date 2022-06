La Academia. Alan Tacher confiesa, los sobres de los expulsados estaban en blanco

Comparta este artículo

MÉXICO.— Alan Tacher es uno de los consentidos de la pantalla chica. A pesar de que desde hace mucho tiempo dejó México para irse a Estados Unidos, el conductor sigue conservando a su público fiel, por ello causó emoción verlo conversando con Yordi Rosado, a quien le impactó al revelarle un par de controversiales "secretos" sobre La Academia, uno de los proyectos de la televisión mexicana que más éxito le retribuyó y que recientemente ha regresado con una nueva edición.

La Academia. Alan Tacher confiesa que los sobres de los expulsados estaban en blanco

Alan Tacher es otro famoso que fue entrevistado por Yordi Rosado para su programa de YouTube. Durante la plática el conductor inició destacando que la vida lo llevó a la televisión, y que gracias a la ayuda de Paty Chapoy pudo lograr el éxito.

Sobre proyectos en los que ha triunfado, La Academia se convirtió en él más exitoso tanto que sus niveles de rating sorprendieron al dueño de la empresa, es decir, Ricardo Salinas Pliego.

Pero Tacher logró causar el asombro de Yordi y la audiencia al revelar un "secreto" de concurso de canto más famoso de TV Azteca.

Alan reveló que los sobres de los expulsados estaban en blanco. Asimismo, detalló que cada vez que alguien salía del programa él sentía la misma emoción que el público en su casa, pues no sabía de quién se trataba, ya que la tarjeta en la que debía estar el nombre del alumno eliminado estaba vacía.

"Mi productor era un genio. Me decía el nombre por el chícharo. El sobre, y lo tengo que decir aquí abiertamente, para darle más emoción, estaba en blanco. Le gustaba hacerlo tan real que no me decía el nombre. Yo no sabía quién iba a salir, estaba como la gente, pero mi terror era que se le olvidara quien iba a salir", confesó el presentador de TV.

Alan Tacher también indicó que en una ocasión esta "estrategia" les jugó en contra. El conductor de "Despierta América" contó que una vez el productor no le dijo el nombre del expulsado de la noche, cuando llegó la hora de decir quien dejaba la competencia, él no sabía por lo que mediante el chícharo comenzó a recibir una serie de insultos.

Finalmente, el productor se dio cuenta de que no le informó a Tacher, por lo que procedió a decirle de inmediato. Este percance no paso a mayores, pero si fue un momento tenso que enfrentó Alan como presentador de la famosa emisión del reality show de canto.