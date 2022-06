Silvia Pinal habría sido herida tras discusión: VÍDEO

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— El regresó de Silvia Pinal al teatro con la obra “Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!” no es la única controversia en torno a la primera actriz, ahora un audio filtrado de una discusión ha revelado que la también presentadora fue víctima de una agresión por parte de su amiga, la actriz Mónica Barbán.

Silvia Pinal habría sido herida tras discusión

Fue en el programa "De primera mano" que el periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que presentaría un audio en el que se evidenciaba la violencia que sufrió Silvia Pinal a manos de Mónica Barbán. De igual modo en el audio filtrado se puede escuchar a Luis Enrique (hijo de Silvia) discutiendo con Mónica y tratando de defender a su mamá.

“Deja de estar jaloneando a mi mamá, suéltala”, se le oye exigir a Luis Enrique, quien da a entender que Mónica Barbán intenta agredir a doña Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán da detalles de su pelea con la amiga de Silvia Pinal

Tras la filtración del audio en el que se dejó al descubierto el altercado entre el hijo de Silvia Pinal y la actriz Mónica Barbán, Luis Enrique detalló qué pasó y cómo se originó la tremenda pelea de la que la actriz del cine de oro fue la más afectada.

De acuerdo con el hermano de Alejandra Guzmán, él y sus hermanas acordaron que Mónica dejara de hacerse cargo de algunos asuntos del teatro de la actriz de 90 años de edad. Por lo tanto, esta situación habría desatado la molestia de la también actriz.

“Ella vino a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien le abrió la puerta, y me dijo: ‘¿qué?’. Así muy retadoramente, le dije no, nada más te vengo avisar que mis hermanas y yo decidimos que te salgas del teatro. (Ella respondió) ‘Ah, pero me liquidan eh’”, comentó Luis Enrique en entrevista con el programa "De primera mano".

Luis Enrique también comentó que tuvo que correr a Mónica Barbán de la casa de su mamá con la finalidad de proteger a la conductora de "Mujer casos de la vida real", pues su "amiga" quiso afectarla.

“Por mi mamá y mi familia doy la vida y no se me hace justo que las personas se aprovechen de su nobleza”, indicó el también hijo de Enrique Guzmán.

El hermano de Sylvia Pasquel indicó que Mónica fue muy insistente en querer hablar a solas con doña Silvia, por ello él tuyo que intervenir, pero en medio de la discusión, la primera actriz padeció los “forcejeos” que pudieron lesionarla.

“Yo defendiendo a mi mamá porque esta señora a fuerzas se la quería llevar o quería sacarla para platicar con ella a solas, le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá’, casi la tira de la silla”, refirió Luis Enrique Guzmán Pinal.