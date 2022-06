La Academia 2022: Alumno pide salir del reality por problemas de salud mental (VÍDEO)

Comparta este artículo

La Academia 2022 lleva unas semanas desde que inició y las polémicas no han faltado, pues ahora es uno de los participantes quien expreso su opinión sobre querer abandonar el reality de TV Azteca debido a varias crisis y problemas de salud mental que ha venido sufriendo desde hace días. Aquí todos los detalles.

La Academia 2022: ¿Qué participante abandonaría el programa?

Emilio, uno de los alumnos de La Academia 20 años, habló con Alexander Acha y le comunicó sus deseos de querer abandonar el reality, pues en los últimos días ha tenido varias crisis de ansiedad que no le permiten estar tranquilo ni enfocado en sus responsabilidades dentro de la casa.

El participante reveló que quiere sentir paz y que quiere tratarlo con una profesional directamente pues asegura que nunca había sentido eso y que lo rebasa en todos los sentidos.

“Sí es verdad lo de la crisis existencial, de eso se vienen cosas que me causan incertidumbre”, expresó el joven.

Por su parte, Alexander Acha durante la plática que tuvo con él, le pidió que le explicara qué era lo que sucedía y a su vez le dijo que no quería que La Academia fuera un "infierno" para él pero si decidía salir tenía que hacerlo bien y con responsabilidad.

“Yo como director, no quiero que te sientas mal y que esto sea un infierno. Si tu decisión es no continuar, vamos a hacer esto bien, necesito que permanezcas hasta el sábado. Hay que cerrar los ciclos bien, uno no puede abandonar las cosas al segundo”, dijo el director.

Asimismo, le pidió permanecer hasta el sábado, pues tiene un reto con Mariana Logue, una de sus compañeras, y no la puede dejar de esa manera, y también le dijo que tratara de dar lo mejor de sí al menos esos últimos días.

Cabe mencionar que el director de La Academia 2022 le dijo que primero tenía que hablar con la psicoterapeuta y también le externó la idea de hablar con Lolita Cortés, la jueza de hierro, quien además de ser una artista en toda la extensión de la palabra, ha sido crítica y directora del mismo reality, por lo que sabe mucho de ese tipo de temas.

Emilio por su parte aceptó todas las solicitudes de Alexander Acha, sin embargo, tanto los conductores de Venga La Alegría como varios usuarios aseguraron que se ve confundido e inseguro. De igual manera argumentaron que la ansiedad, depresión y los problemas mentales no son un juego y es importante atenderlos a tiempo.

Emilio rompe en llanto en La Academia 2022

Fue en la revisión del segundo concierto, donde Emilio rompió en llanto y pronunció el siguiente mensaje al borde las lágrimas.

“Lo llevo cargando toda la semana, pero no lo había dicho hasta el jueves... ni siquiera puedo decir algo en concreto. Es un jarrito de agua lleno de muchas cosas. Lo más importante es una crisis existencial... no lo puedo controlar" dijo notablemente afectado.

Emilio confesó sentir ansiedad, problema que venía cargando desde antes de su debut como alumno de La Academia.