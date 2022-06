Venga La Alegría. Anette Cuburu y William Valdés tendrían una relación; vídeo lo confirmaría

Diversos rumores apuntan a que Anette Cuburu y William Valdés tendrían una relación amorosa y es que aunque se sabe que ambos conductores de Venga La Alegría mantienen muy en privado sus temas personales y sentimentales, en esta ocasión habría sido un vídeo detrás de cámaras el que habría revelado el romance entre los dos famosos. Aquí los detalles.

Fue precisamente a través de un vídeo de Tiktok que al parecer fue grabado durante comerciales y captó de manera "infraganti" a William Valdés que se acerca a Anette Cuburu mientras la agarra por la cintura y le da un beso.

Aunque no se ha confirmado que tengan una relación, los seguidores de Venga la Alegría están muy emocionados con estas especulaciones. Cabe resaltar que Willian Valdés ha sido cuestionado en varias ocasiones sobre sus preferencias sexuales, sin embargo nunca ha hablado del tema.

“Se ven bien”, “Pues que lo disfrute, qué más da. Yo le llevo 13 años a mi esposo y no pasa nada”, “El Capi ya se dio cuenta”, “Solo se ve que hay exceso de confianza, ellos son pareja”, “Felicidades, Anette. Tu dátelo está guapísimo y tú eres hermosa, dale”, se lee en algunos de los comentarios.

Anette Cuburu es una de las conductoras más conocidas de TV Azteca. Tiene 47 años de edad y aunque creció en Mexicali, nació en San Diego, Estados Unidos.

Anette Cuburu estuvo casada con Alejandro Benítez, el Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, mismo del que se habría divorciado hace 11 años.

En 2019 en una entrevista a ‘En tus batallas’ de Venga La Alegría, Anette Cuburu confirmó que tras su divorcio de Alejandro Benítez en 2011 “dieron la orden de que no se me diera trabajo”.

“Había una orden de que no se me diera trabajo en todas las televisoras del mundo, estuve vetada de todas las televisoras y de teatro y de cine y donde yo me parara”.