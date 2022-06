Ana Claudia Talancón internada tras vomitar sangre, ¿cuál es su estado de salud?

MÉXICO.— Ana Claudia Talancón causó alarma al ser hospitalizada de emergencia luego de que vomitó sangre. La actriz presentó esta afectación tras sufrir una severa reacción alérgica por un químico que utilizan para la sanitización de espacios.

La protagonista de la cinta "El crimen del padre Amaro" fue llevada de inmediatamente a la sala de urgencias de un nosocomio, luego de sentirse mal a causa de los químicos que recientemente habían utilizado para desinfectar el área en el que se encontraba grabando la serie "El refugio".

En entrevista con el programa "Ventaneando", la actriz, quien recientemente compartió sus planes de convertirse en mamá mediante la adopción, detalló que se dirigía a su camper a descansar cuando comenzó a vomitar sangre: "Fue horrible".

“Fue horrible la verdad, comencé a vomitar sangre, entonces me espanté horrible. Me pidieron una ambulancia y me llevaron al hospital”, indicó la actriz