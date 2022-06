Comparta este artículo

MÉXICO.— Miguel Ángel Rodríguez Chapital fue uno de los alumnos de la primera generación de La Academia que destacó por su gran voz, incluso pocos recuerdan que el exalumno jamás fue nominado, sin embargo, según su experiencia, haber participado en el reality show de TV Azteca no fue lo más placentero, por lo que aseguró que no volvería a hacerlo, ya que la presión y el maltrato son algo que vivió y no le gustó.

La Academia. Exalumno confesó que eran maltratados en el programa de TV Azteca

El exalumno del concurso de canto que inició hace 20 años, en entrevista con El Sol de Puebla, confesó que antes de llegar a la final estuvo a punto de abandonar el reality show de TV Azteca debido a la tensión que había, además de que el encierro lo tenía muy alterado.

Miguel Ángel destacó que en La Academia había mucha tensión y presión, pero también groserías por parte de Giorgio Aresu, quien estaba a cargo de la competencia en el tiempo en el que él participó y por ello fue testigo de dicho mal trato.

"Es la tensión, ya era mucha presión, tanto física como psicológica, ya era mucho tiempo de encierro y te pone la sensibilidad a flor de piel", contó en entrevista el exacadémico.

Asimismo, Rodríguez Chapital reiteró que Giorgio Aresu, era grosera y presionaba mucho a los estudiantes, también llegaba a exaltarse con ellos, pero con él "fue buena persona".

"Nos ponía disciplina, llegaba a exaltarse, llegaba a hablarnos mal, pero al menos particularmente tengo historias de respeto; nos respetamos mutuamente, me habló fuerte en su momento", admitió Miguel Ángel.

No obstante, el cantante aunque admitió que había muchos insultos y la producción era agresiva, argumentó que no darían más detalles, pues no valía la pena recordarlos.

"Sí había mucho insulto, lamentablemente eso se daba mucho en esa época, hoy los tiempos han cambiado. Las producciones eran un poquito agresivas, son cosas que no valen la pena recordar... Sí hubo maltrato, la exigencia era muy dura. Obviamente sí te están presionando, diciendo 'que no puedes y que no puedes', es de alguna forma un tipo de agresión, pero al final es lo que te forja el carácter”, explicó el originario de Puebla.

Miguel Ángel, exalumno de La Academia, revela por qué no volvería a participar en el reality

Aunque el cantante es recordado con cariño, aseguró que debido a su experiencia dentro del reality, no volvería a formar parte de uno e incluso dijo que si pudiera regresar el tiempo, no participaría en el programa que lo lanzó a la fama durante la década de los 2000.

“No regresaría a un reality, definitivamente no, por lo que viví adentro. Es más, si tuviera que volverlo a vivir, no lo viviría. Agradezco mucho la oportunidad que tuve, la carrera que me dieron, tengo mucho que agradecerle a Azteca, pero no regresaría a un reality”, aseguró Miguel Ángel, participante de la primera generación de La Academia.