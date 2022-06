Comparta este artículo

EE.UU.— Thalía a sus 50 años se habría sometido a varias cirugías estéticas para modificar su rostro y lucir más joven de lo que realmente es. Periodistas de un programa de espectáculos evidenciaron los supuestos cambios que ahora la cantante y actriz luce en su cara, mismos que ha hecho que ya no se vea igual al que presumió en sus exitosas telenovelas como "María Mercedes", "Marimar" o "María la del barrio".

Thalía es exhibida, aseguran se operó el rostro; estas serían sus cirugías

Hace unos días, Thalía emocionó a sus fans al anunciar que pronto lanzará una colaboración musical con la influencer y cantante Kenia Os. Aunque la noticia causó revuelo, muchos internautas desviaron su atención en el rostro de la intérprete de "Arrasando".

Si bien, la cantante en múltiples ocasiones ha negado haber pasado por el quirófano, en el programa "Chisme No Like", evidenciaron las presuntas cirugías que se habría realizado Thalía para lucir así de diferente.

A través de una nueva emisión, los presentadores del programa de espectáculos, exhibieron unas fotos, en las que supuestamente se pueden observar los cambios que presenta el rostro de la actriz.

"Miren esa naricita es nueva... en sus coyunturas ya se le hacían unas rajadotas, y su nariz de bola que era característica de ella ya no la tiene, desde que llegó con Tommy Mottola le limó su colmillito", detalló Elisa Beristain al asegurar que la intérprete de "No me acuerdo" se habría hecho varios arreglitos estéticos.

Asimismo, en el programa transmitido por YouTube, la conductora reiteró que "la señora Thalía está estrenando nuevo rostro", pues además de la notoria operación de nariz, la cantante se puso relleno en los pómulos.

"Ya se había hecho relleno en los pómulos, pero vean esa nariz que ya no es la misma y se quitó las coyunturas del rostro... Esos cachetes son nuevos. La nariz, mejilla y pómulos", comentó Elisa.

¿Thalía se operó la cara?

La cantante y actriz ha negado haber pasado por el quirófano para mejorar su apariencia, pero sí ha aceptado que se hace tratamientos para mantener su piel firme sin necesidad de usar un bisturí.

Sin embargo, Elisa Beristein en el programa "Chisme No Like" afirmó que en los recientes vídeos y fotografías que ha compartido en sus redes sociales, Thalía los ha hecho a contraluz para que sus fans no notaran sus cambios físicos y gradualmente pueda ir mostrando su cara para evitar los comentarios, sin embargo, no lo logró.