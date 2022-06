The Umbrella Academy: así fue el debut de Elliot Page y el cambio de Vanya a Víktor (Spoilers)

Comparta este artículo

Junio es popularmente conocido como el mes de la diversidad, por lo que es común encontrar no solo en redes sociales una amplia difusión sobre distintos temas, sino que también hay producciones que se vuelcan en dar visibilidad a la comunidad LGBT+. Ejemplo de ello es la recién estrenada película animada "Lightyear", con una escena de beso gay, pero también la tercera temporada de "The Umbrella Academy", de Netflix.

Si bien la plataforma de streaming tiene varios contenidos dedicados a la comunidad LGBT+, en esta ocasión respaldó la decisión del hoy actor Elliot Page para visibilizar la transexualidad en una de sus series más populares, a través de su propio personaje de Vanya a Víktor en la tercera temporada de "The Umbrella Academy".

El hecho no pasó inadvertido para los internautas, dividiendo opiniones que convirtieron el nombre del actor en tendencia, pues algunos consideran que se trata de un "adoctrinamiento" sobre el tema de la transexualidad.

Elliot Page debuta en "The Umbrella Academy"

Si bien desde hace unos meses, Page compartió a sus seguidores que su personaje en la serie de Netflix sufriría un cambio ante su nueva identidad, el público no estaba seguro de cómo sería esa transformación. A continuación se revela cómo fue -ADVERTENCIA DE SPOILERS- el debut de Elliot Page en "The Umbrella Academy 3":

En el episodio dos la nueva temporada, Vanya -como aún se le menciona en ese momento- toma un libro que detalla las hazañas de los hermanos Hargreeves en la década de 1960. Vanya también descubre lo que le sucedió a Sissy (Marin Ireland), su interés amoroso y quien murió en 1989.

En ese momento escucha su voz: Ni siquiera te das cuenta de la caja en la que estás hasta que alguien llega y te deja salir".

Inmediatamente después el personaje de Elliot Page va a una barbería para cortarse el pelo, unos minutos después se reúne con Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda) y Número Cinco (Aidan Gallagher), informándoles de que su nombre es Viktor.

-"¿Quién es Viktor?", pregunta Diego.

-"Soy yo. Es quien siempre he sido. ¿Es eso un problema para alguien?", contesta el personaje de Elliot.

Ante esto, Diego dice que le parece bien. "Sí, a mí también", agrega Klaus, mientras Cinco confiesa estar feliz por él.

Viktor luego le da la noticia a su hermana Allison (Emmy Raver-Lampman) y le explica que él tampoco sabía que eso es lo que quería: "Estar con Sissy, no sé, abrió algo en mí. Me mostró que nunca sería libre escondiéndome de lo que realmente soy. Después de perderla, me di cuenta de que ya no puedo vivir más en esa caja. No lo haré".

¿Por qué cambiaron el personaje de Vanya a Viktor?

El cambio de guión, según recuerda Excelsior, llegó tras una discusión entre el actor y los productores, quienes evaluaron la buena respuesta que obtuvo Elliot Page al identificarse como un hombre, luego que en 2014 se definiera como una mujer lesbiana bajo el nombre de Ellen Page.

Aunque la producción pensó en mantener a Vanya, consideraron que no tenía sentido ante la transformación de su intérprete. Sin embargo, muchos creen que el personaje ya era un reflejo de la vida de Elliot, al antes ser una mujer lesbiana, por lo que las críticas no se hicieron esperar:

No obstante, para algunos el cambio y visibilidad que ofrece el actor de su lucha por una nueva identidad, ahora también como parte de su personaje en ficción, es una oportunidad para la comunidad transexual y su representación en la pantalla chica.

Cabe destacar que el showrunner Steve Blackman consultó a Page, quien finalmente decidió reflejar su experiencia real en la trama. Aunque el guion de la temporada 3 ya se había cerrado, Blackman se aseguró de que la ficción manejara la presentación de Viktor de la mejor manera posible y que "la transexualidad existiera como una textura, no como un rasgo definitorio del personaje".

"En esta historia ser trans es un contexto, un enfoque, una agudización de la perspectiva que solamente profundizará la conexión que millones de espectadores ya tienen con Viktor quien, como la mayoría de las personas trans que conozco, no está trabajando para destruir el mundo, sino para salvarlo", definió por su parte el guionista Thomas Page McBee en un texto para Esquire.