Toñita dice que Carlos Rivera es ''la marida'' de Cynthia Rodríguez y la critican (VÍDEO)

Toñita está siendo blanco de críticas luego de que cuestionó la sexualidad de Carlos Rivera. La exacadémica hizo un comentario un tanto desafortunado sobre el novio de Cynthia Rodríguez y los seguidores de la pareja no lo tomaron nada bien, pues la tacharon de grosera e irrespetuosa.

Cabe mencionar que Toñita ha estado últimamente en medio de polémicas, pues luego del regreso de La Academia 2022, la intérprete ha hecho severas críticas sobre el reality e incluso arremetió contra Yahir por su manera de conducir el programa. Aquí los detalles.

Toñita insinúa que Carlos Rivera es gay y la critican en redes

Fue en el programa "De primera mano" que Toñita hizo una serie de declaraciones sobre sus excompañeros Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez luego de que fuera cuestionada sobre los motivos por los que no estuvo como invitada a "La Academia" pues otros participantes como Nadia, Wendolee, María Inés, etc. sí participaron en ese pequeño reencuentro.

Ante esto, se dijo que Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación del reality y madrina de los nuevos alumnos, habría movido sus influencias para que Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García no estuvieran presentes.

Cabe mencionar que uno de los conductores también le preguntó si creía que su pelea con Cynthia Rodríguez también habría influido en la decisión de los ejecutivos para sacarla del proyecto y fue ahí donde Toñita arremetió contra Carlos Rivera, insinuando que es gay.

“No, no creo, o sea, acuérdense que Cynthia anda creo que de luna de miel o anda allá paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allá pues, andan en su rollo, y no creo que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas porque tuvo una rencilla con alguien de hace muchos años" expresó Toñita

Ante esto, los fanáticos de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se le fueron encima a la originaria de Tantoyuca, Veracruz, pues aseguraron que fue un comentario muy grosero y fuera de lugar. En los comentarios no dejaban de atacar a Toñita y le pidieron que mejor se callara y no opinara de la vida de los demás.

“Pero qué grosera Toña, quién se cree o a qué se refería. Habla de pura envidia”, “Esta mujer sólo se dedica a atacar a los que con talento y esfuerzo han logrado salir adelante en el medio artístico, pero allá ella”, “De muy mal gusto el comentario de Toñita, que alguien le diga que cualquier opción e identidad es válida hoy en día” se lee en los mensajes

¿Cómo fue el pleito entre Cynthia Rodríguez y Toñita?

La pelea entre Cynthia y Toñita se dio a conocer en 2021 cuando la conocida "Negra de oro" reveló que la novia de Carlos Rivera habría sido la culpable de que frenaran su carrera en TV Azteca, pues inventó que Toñita la había amenazado y mandado a golpear, por lo que fue a quejarse con los directivos y ellos tomaron la decisión de "congelar" a la cantante y sacarla de varios proyectos.

“(Los directivos) me dijeron, ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compeñera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’ y yo, ‘¿en qué momento dije que amanece su familia? ¿En qué momento yo la golpee?’ Me dijeron ‘te vamos a quitar el disco de Perez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no harás el disco navideño, ya te vamos a sacar”

Asimismo, Toñita confesó que los problemas con Cynthia Rodríguez comenzaron en “Desafío de Estrellas”, pues vio de manera directa todo el favoritismo que tenía la novia de Carlos Rivera e incluso reveló que el reality fue un fraude porque acomodaron todo para que ella ganara.

Cabe mencionar que Toñita igual comentó que Cynthia Rodríguez se burlaba constantemente de ella y le hacía bullying.

“Mi nana fue a ayudar a Cynthia Rodríguez y a mí me dejó y me estaban pintando un ojo de azul y uno de verde hasta que me molesté y le dije que dónde estaba, le grité y (ella) se burló de mí, de ‘jajaja, se le cayeron las cremas’. Me volteé y le dije, ‘¿quieres que te rompa tu m…?'”

Toñita responde a críticas tras comentario sobre Carlos Rivera

Tras las críticas que ha recibido Toñita por llamar "marida" a Carlos Rivera, la cantante respondió a éstas en varios comentarios de Instagram, asegurando que no tenía nada de malo nombrar al cantante de esa manera, pues es algo que se maneja en la comunidad LGBT y que no tendría por qué considerarse como una ofensa.

“Pero decir marida no es malo, se maneja en la comunidad y mis amigos son gays y saben que lo manejamos y no hay nada de malo lo que piensen las mentes retorcidas es lo malo”

Además, aseguró que nunca hizo ninguna declaración que pusiera en duda las preferencias del intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”