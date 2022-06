Ezra Miller: crece el historial de acusaciones contra menores; ''víctimas'' dan otra versiones

Comparta este artículo

Tras revelarse una serie de acusaciones contra Ezra Miller por presuntos delitos contra menores, el nombre del actor nuevamente se ve implicado en una denuncia en la que se dice que ha estado alojando a una madre de 25 años y sus tres hijos pequeños en su granja de Vermont.

De acuerdo con información de The Rolling Stone, el padre de los niños y dos personas más señalaron que la situación es preocupante, debido a que los niños estarían expuestos a un ambiente inseguro, pues aseguran que hay armas de fuego desatendidas y esparcidas por la casa. Una de las fuente, ambas en el anonimato por cuestiones de seguridad, incluso contó de una ocasión en que uno de los niños -de un año de edad- supuestamente recogió una bala suelta y se la metió en la boca.

No obstante, la madre - cuyo nombre también permanece en el anonimato- afirma que Miller la ayudó a escapar de un "ex violento y abusivo", y Miller "me ayudó finalmente... a tener un entorno seguro para mis tres hijos muy pequeños".

La madre y los niños, en edades que van de los uno a cinco años, conoció en marzo a Ezra Miller en Hawái, donde el actor fue arrestado por presunto comportamiento violento en un bar, cuyas grabaciones circularon a través de TMZ.

Debido a estos hechos, se dice que Warner Bros. convocó a una reunión de emergencia con los ejecutivos del estudio sobre el futuro del actor con la franquicia y su papel como protagonista en "The Flash".

¿De qué se le acusa a Ezra Miller?

En medio de estos rumores de la salida de Ezra Miller de "The Flash", llega la nueva acusación en el que el padre de los niños afirma que el actor consiguió un vuelo desde Hawái para la mujer y sus hijos, supuestamente sin el conocimiento del padre. Afirma que no ha podido ver ni hablar con sus hijos desde su partida.

“Tengo un mal presentimiento en el estómago”, dijo. “Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan el jod... mundo para mí”.

Aunque los representantes del actor, quien tras la serie de acusaciones se mantiene "desaparecido" e incluso eliminó su cuenta en Instagram; no emitieron ningún comentario al respecto; la madre insistió en que fue gracias a su ayuda que pudo escapar de una relación abusiva, de la que Rolling Stone investigó.

La madre presentó un caso de abuso doméstico en mayo de 2021. Él negó todas las acusaciones de abuso y el caso doméstico terminó cuando ninguno de los padres compareció ante el tribunal, además de al padre no se le notificó sobre la denuncia.

El propio padre de los menores presentó a su vez una denuncia contra la madre en abril pasado, cuando sacó a los niños sin su consentimiento del estado, aunque el caso aún es revisado. El hombre, además, con ayuda de las dos fuentes que tiene como testigos de su acusación, presentó varias fotografías en las que se puede al menos ocho armas de asalto, rifles y pistolas esparcidas por la sala de estar, con algunas armas apoyadas junto a una pila de animales de peluche.

Además, acusan que el ambiente no es propicio para los niños, pues hay poca circulación de ventilación en la casa, donde es recurrente el uso de cannabis, por lo que los menores estarían expuestos al humo de esta sustancia.

''Víctimas'' defienden a Ezra Miller

Cabe destacar que el mes pasado, unos padres presentaron una orden de restricción contra el actor por presuntamente influir de mala manera en sus hija, quien ahora se define como una persona transexual no binaria.

No obstante, la persona en cuestión insistió en que su padre es "transfóbico" y que gracias al actor había logrado salir de un hogar en el que se sentía atrapada.

Los padres insistieron en mantener su denuncia y acusaron al actor de manipulación, asegurando que conoció a su hija -que ahora utiliza el nombre Gibson y los pronombres ella/ellos)- cuando tenía 12 años de edad.

Por el momento no hay una confirmación de que Warner Bros. decidiera eliminar a Ezra Miller de "The Flash", cuyo estreno está previsto para 2023.